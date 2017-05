Se întâmplă la Arad: câine împușcat cu 27 de alice

Incredibil este că patrupedul a reușit să supraviețuiască de mai bine de un an cu plumbul în corp și cu alte răni grave. Bietul animal a fost descoperit de curând la marginea unei păduri, pe drumul dintre Buteni și Bîrsa, din judeţul Arad. Slăbit în ultimul stadiu, cu urechile și coada tăiate, cu dinții rupți, împușcat de 27 de ori și, cel mai probabil maltratat, câinele ciobănesc a ajuns o umbră a morții. Căţelul a fost descoperit de către o femeie care trecea cu mașina prin locul în care patrupedul aștepta să moară. Transportat la cel mai apropiat cabinet veterinar, la Ineu, câinele a primit un fel de prim-ajutor, însă personalul de acolo a luat decizia să-l trimită la o clinică specializată, la Arad, pentru că starea cățelului era deplorabilă. „A fost plin de pureci, de păduchi. Nu are dinți, doi dinți are… povestește Rodica Fuliaș, femeia care a găsit câinele.

Radiografia care i-a îngrozit

Ajuns în viață la clinica din Arad, medicul coordonator i-a făcut o radiografie care i-a îngrozit pe toți! „La radiografii s-a descoperit că e împușcat! Cu alice! 27! Din care am înțeles de la domnul doctor că opt sunt cele mai grave: la coloană și la cap…”, a completat cea care a găsit câinele. „De două săptămâni încercăm să îl stabilizăm, fiindcă el a venit în ultimul hal, plin de păduchi. Am încercat să scăpăm de păduchi, l-am tuns și am încercat să îl stabilizăm pentru a rezista la operații. … Am reușit să extragem trei alice din apropierea coloanei cervicale. Am mai avut multe cazuri de împușcături, dar acest cățel a fost împușcat cu nu mai puțin de 27 de alice, amplasate în special în partea stângă. Împușcăturile au fost de multă vreme, pentru că el are semne nervoase date de intoxicația cu plumb în urma ajungerii alicelor în zone sensibile, creier, măduvă… majoritatea alicelor sunt în zona măduvei și a capului, așa că ne-am dori să le extragem pentru că ele provoacă intoxicația cu plumb”, a declarat medicul veterinar Wili Glaser.

În stare critică

Operat, dar cu alte 24 de alice rămase în el, cățelul rămâne în continuare în stare critică, dar cei care-l iubesc și care îl îngrijesc speră într-o minune. „Îl lăsăm să se recupereze câteva zile și apoi vom încerca să scoatem cel puțin alicele care ni se par că sunt în zone sensibile”, a mai completat medicul veterinar. Operațiile și îngrijirea costă aproximativ 5.000 de lei. Femeia care s-a îngrijit până acum de el a reușit să strângă jumătate din suma necesară, iar restul speră să îi obțină din donații. Cei care vor să ajute o pot face în conturile afișate sau contactând clinica Play Dog din Arad.

Conturile

RO03BTRLRONCRT00F1903503 titular: Rodica Fuliaș pentru donații în lei;

RO42BTRLEURCRT00F1903501 titular: Rodica Fuliaș pentru donații în euro;

Cont PAYPAL – rodicafulias01@gmail.com.