Se luptă cu erorile din Legea Habitat

Nicio clipă de odihnă pentru ULAL Arad. Iar explicația stă în faptul că legea care îi are în vizor pe administratori e greșită și trebuie corectată cât mai repede cu putință până nu afectează întreg sistemul. O primă victorie ne-a fost comunicată marți de către președintele ULAL Arad, Dorina Lupșe, prin intermediul unui comunicat de presă. „Aducem la cunoştința Asociațiilor de proprietari și administratorilor, firmelor de administrare a condominiilor că, în urma solicitărilor făcute de Liga Habitat, Guvernul a emis un proiect de OG pentru modificarea Legii 196/2018, art.106, prin care se prorogă termenul de obținere a certificatului profesional. Este un prim pas important pentru administratorii de condominii”, se arată în comunicat.

Că lupta continuă reiese și din declarațiile ulterioare făcute aici: „Așteptăm și eliminarea tuturor celorlalte erori din această lege nefericită”.

După mai multe întârzieri, ne mai spun cei de la ULALA, au fost primite autorizările pentru organizarea cursurilor de formare profesională pentru administratorii de condominii. ULAL Arad membră a ligii Habitat-Casa Plus, a început înscrierile pentru curs, organizarea în serii de câte 28 de membri, formarea de comisii dar și respectarea normelor de desfășurare impuse de către Ministerul Dezvoltării.

„Dorim pe această cale să reamintim că acest curs este dedicat persoanelor fizice, persoane fizice autorizate sau persoanelor juridice specializate conform legii. Activitatea de administrare include activități de administrare tehnică și întreținere a proprietății comune, de contabilitate și de casierie.

Candidații pentru funcția de administrator trebuie să prezinte comitetului executiv al asociației de proprietari documentele prevăzute de lege, precum și alte documente solicitate printre care, obligatoriu: atestatul și cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nici o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune de natură economico-financiară.

Certificatul de calificare profesională reprezintă actul care dovedește calificarea profesională a persoanelor fizice pentru a îndeplini ocupația de administrator de condominii, în conformitate cu legislația privind învățământul superior sau privind formarea profesională a adulților.

Atestatul este actul care dovedește calitatea de administrator de condominii prin care persoanele fizice sau juridice îl vor obține în baza certificatului de calificare profesională”, mai precizează Dorina Lupșe.

Despre cursuri

Organizarea cursurilor de formare profesională în conformitate cu planul de pregătire aprobat este în plină desfășurare. Cursul este compus din 2 module diferențiate de către experiența și studiile candidaților. Modulul scurt presupune efectuarea a 50% din totalul planului de pregătire ca și număr de ore, aici fiind încadrați cursanții cu competențe dovedite. Acest modul are 120 ore de teorie și 240 de practică. Modulul lung presupune efectuarea integrală a planului de pregătire, fiind dedicat cursanților cu învățământ general obligatoriu-fără un alt curs de calificare administrator condominii. Acest modul are un total de 720 ore de curs: 240 teorie + 480 practică. ULAL Arad are deja trei grupe de cursanți formate și continuă înscrierile pentru grupele următoare.