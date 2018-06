Se nasc pentru a se iubi, apoi mor. Efemeridele, spectacolul scurt al vieții

Anul acesta, milioanele de insecte efemere, care parcă nu au mai avut răbdare, au ieșit să-și consume destinul mai repede cu câteva zile decât o făceau în alți ani. Aceste insecte, numite și Rusalii, trăiesc, practic, doar câteva ore, atât cât se împerechează și își depun ouăle. Legenda spune ca efemeridele sunt spirite ale tinerilor care au murit înainte de a-și împlini menirea de soț și soție, îngăduindu-li-se astfel ca, o dată pe an, să coboare pe pământ sub aceasta formă, pentru a cunoaște iubirea. Spectacolul oferit de efemeride poate fi văzut doar o dată pe an, în zonele în care albia Mureșului este mai argiloasă. „Am auzit că e vorba despre sufletele unor îndrăgostiți care nu și-au putut împlini iubirea și care au ocazia ca o dată pe an să iasă și să se întâlnească în felul acesta. Trăiesc foarte puțin, cum poate trăiește și iubirea adevărată”, ne spune un martor al spectacolului.

Mureșul, mai curat

Numite și „Fluturi de Rusalii” sau wizi, efemeridele au trăit doar câteva ore, suficient cât să se împerecheze și să își depună ouăle. Totuși, nu toate efemeridele își împlinesc, însă, destinul, pentru că foarte multe dintre ele sunt mâncate de pești sau sunt prinse de pescari. „Am observat că sunt tot mai multe pe Mureș, semn că apa e mai curată. Se înmulțesc, le merge bine, le priește. Cam ăsta e ciclul. Ele aici depun și ciclul ăsta durează câțiva ani până când ele iarași vor ieși. Acum sunt aprovizionat pentru un an de zile, să prind captura cea mare… se congelează și le dai la pești. Trage peștele foarte bine la ele”, observă un pescar.

Trei ani ca nimfă

Efemeridele sunt numite şi Rusalii pentru că apar, în general, în preajma sărbătorii religioase cu acelaşi nume. Ciclul lor de viață este unul la fel de interesant, precum legenda: adulții zboară în amontele râului, unde își depun ouăle, care ajung pe fundul apei și, după trei săptămâni, trec în stadiul de larvă sau nimfă, care durează până la doi, chiar trei ani. Ulterior, adultul, care este rezultatul ultimei năpârliri, se reproduce și moare, fenomenul fiind unul unic și extrem de spectaculos.

Interzis prin lege în Ungaria

În Ungaria, capturarea efemeridelor este interzisă prin lege, fenomenul aflându-se sub protecția autorităților ungare, în timp ce la noi, pescarii sunt liberi să prindă aceste insecte, pe care le folosesc ca momeală pentru pești. Arădenii spun, însă, că ecosistemul nu are cum să fie perturbat deoarece numărul efemeridelor capturate nu este atât de mare încât să afecteze mediul înconjurător.