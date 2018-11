Se pun în vânzare primele biletele la UNTOLD 2019. Vezi cât vor costa

Fanii festivalului UNTOLD vor avea şansa de a-şi achiziţiona biletele începând vineri, 14 noiembrie, la ora 14:00, când vor fi puse în vânzare primele 10.000 de abonamente la preţul special de 99 de euro, sumă la care se adaugă taxe.

„Primele 10.000 de abonamente pentru UNTOLD 2019 vor putea fi achiziționate la prețul de 99 de euro plus taxe. Prețul final al abonamentelor va fi de 169 de euro plus taxe. Tot miercuri, 14 noiembrie vor fi puse în vânzare şi abonamentele VIP la prețul special de 269 de euro plus taxe, prețul final al acestora fiind de 339 de euro plus taxe”, se arată în comunicatul organizatorilor.