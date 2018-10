Se scot sau rămân în prăpastie?

E criză la UTA. Sportivă şi financiară. Dar viaţa merge înainte şi roş-albii sunt aşteptaţi să se reabiliteze vineri, ora 16 – în direct pe DigiSport şi Telekom Sport – în oraşul lui Brâncuşi. Despre proximul joc de campionat, contra celor de la Pandurii Tg Jiu, a vorbit antrenorul Ionuţ Popa în conferinţa de presă săptămânală.

„Întâlnim o echipă valoroasă, care a suferit un singur eşec, la Ploieşti, şi care în jocurile de pe teren propriu a înscris multe goluri. Pandurii şi-a păstrat scheletul de jucători de anul trecut, câtă vreme la UTA mai găsim doar doi titulari din precedentul sezon. Omogenitatea face de multe ori diferenţa. Noi avem mari probleme de efectiv, jucători accidentaţi – din cauza terenului de antrenament – cu entorse de gleznă. Nu ne putem baza pe Benga, Vădrariu, Costin şi Stahl. În plus, nu ştim dacă El Hasni (plecat la Paris pentru rezolvarea unor probleme personale) va ajunge la timp pentru acest joc” – spune Popa. Acesta îşi avertizează jucătorii: „Cu Baloteştiul am stat în ghete doar o repriză. La Tg Jiu, dacă nu vom fi atenţi vom lua multe”.

Obiectiv realist

Şi cu acest prilej, tehnicianul „Bătrânei Doamne” a insistat pe obiectivul stabilit de comun acord cu conducerea clubului: locurile 10-15: „Startul de sezon a fost unul înşelător, a dat speranţe false suporterilor. Am jucat cu adversari modeşti. Când am dat peste adversari mai buni, nu ne-am descurcat. Nu vorbesc despre meciul cu Baloteşti, unde nu avem nici o scuză, trebuia câştigat şi dacă am fi jucat la 12 noaptea. Obiectivul este realist pentru acest sezon. Vreau să rămân la Arad, să formez o echipă, dar nu depinde strict de mine, ci şi de situaţia financiară a clubului”.

Nu avem nimic

Deranjat că la alte primării există cadru legal pentru plata salariilor jucătorilor, iar la Arad, nu se poate, Ionuţ Popa s-a plâns de situaţia existentă la club: „UTA nu are nimic. Nu avem nutriţionist, kinetoterapeut, psiholog. Ne-a părăsit maseurul, antrenorul cu portarii Dan Ţapoş m-a anunţat că vrea să plece şi el. Mâine-poimâine rămân singur”.