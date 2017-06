Se scumpeşte apa în Arad

Ceea ce preconizam în urmă cu o lună de zile s-a întâmplat: apa şi canalizarea vor fi mai scumpe în judeţul Arad. Chiar dacă, iniţial, sursele noastre spuneau că Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nu va aproba creşterea tarifelor practicate de Compania de Apă Arad, până la urmă acest lucru s-a schimbat. Cu avizul ANRSC în mână, reprezentanţii Companiei de Apă au venit la Consiliul Judeţean şi au cerut aprobare pentru majorarea preţurilor. Mai precis, în şedinţa CJA s-a adoptat un proiect de hotărâre care acordă un mandat special reprezentantului judeţului în Adunarea Generală a Asociaţilor la ADI Apă Canalizare Arad, iar reprezentantul CJA va aproba majorarea tarifelor.

Bineînţeles că opoziţia a lansat o adevărată dezbatere pe marginea acestui subiect. Primul care a luat cuvântul a fost consilierul judeţean Cristian Ispravnic, acesta declarând că nu i se pare normală creşterea preţurilor la apă şi canalizare, ţinând cont de faptul că CAA este pe profit. „Salariile uriaşe ale conducerii Companiei de Apă nu ar trebui să se resimtă în buzunarul arădenilor”, a mai spus Ispravnic. Acesta a fost urmat de consilierul Daniel Trifon, care a făcut o analiză a datelor primite de la Compania de Apă: „compania a estimat că va avea 16.000 de clienţi noi, dar numai 2.000 de clienţi au încheiat contracte. Creşterea preţului la apă şi canalizare nu va aduce mai mulţi clienţi, cu siguranţă”.

În discuţii a intrat şi consilierul Marius Sulincean, acesta propunând chiar reducerea costurilor. „Cum se poate ca unele localităţi care nu şi-au cedat reţelele către Compania de Apă să aibă preţuri mult mai mici decât compania? La Semlac, de exemplu, un metru cub de apă plus un metru cub de canalizare costă trei lei. Atât. Eu am altă propunere: reducerea tarifelor, astfel încât metrul cub de apă plus metrul cub de canalizare să fie de 5,5 lei”, a spus Sulincean, cerând chiar ca acest lucru să fie menţionat într-un amendament.

Dar Alina Costea, directoare economică în cadrul Companiei de Apă Arad, a spus că acest lucru este imposibil pentru că valoarea de 5,5 lei nu are… avizul ANRSC. Costea a repetat de nenumărate ori „elemente de cost” şi „termeni reali”, încercând să explice motivul care a dus la creşterea preţului la apă şi canalizare. „Dacă majorările nu aveau bază reală, nu primeam aviz de la ANRSC”, a mai spus Alina Costea.

Pentru… proiecte

În discuţie a intrat şi preşedintele CJA, Iustin Cionca, acesta motivând creşterea tarifelor prin faptul că un nou proiect european va fi accesat de Compania de Apă Arad, un proiect în valoare de peste 132 de milioane de euro. „Compania de Apă va fi nevoită să vină cu propria cofinanţare. Iar banii pentru cofinanţare nu pot veni decât din serviciile prestate, respectiv furnizarea de apă şi canalizare pentru populaţie”, a spus Cionca. Dezbaterile au continuat cu Sulincean, de o parte, şi Costea, Cionca şi vicele Sergiu Bîlcea, pe de altă parte. „De ce nu aţi pus aceste întrebări în comisiile de specialitate? Le puneţi acum să audă şi reprezentanţii presei?”, a întrebat Bîlcea, lăsând cumva să se înţeleagă faptul că presa nu ar fi trebuit să aibă acces la aceste informaţii. „O să vă rog să lăsăm politica deoparte şi să votăm pentru dezvoltarea judeţului”, a concluzionat Iustin Cionca, sfătuindu-i pe pesedişti să fie de acord cu majorarea tarifelor la apă şi canalizare. „Domnule preşedinte, vă ascult sfatul şi nu voi vota ca şi politician. În schimb, voi vota ca un consumator”, a mai spus consilierul judeţean Daniel Trifon.

Adoptat

Şi s-a trecut la vot. Chiar dacă opoziţia a votat în bloc împotriva scumpirii apei şi canalizării, cele 18 voturi ale peneliştilor au stabilit soarta apei: facturi mai mari la apă şi canalizare. Creşterea va fi de 8,8 la sută, aşa că metrul cub de apă va ajunge la 3,20 lei plus TVA de 9 la sută, iar metrul cub de canalizare la 3,21 lei plus TVA de 19 la sută.