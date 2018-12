Se scumpeşte gunoiul în judeţul Arad

ARAD. Taxa pentru ridicarea deşeurilor va creşte în Arad. În urma unei hotărâri luate de Guvernul României, fiecare tonă de deşeuri depozitată la depozitele conforme va fi taxată suplimentar. Şi asta pentru că ţara noastră nu şi-a respectat angajamentele privind reciclarea plasticului, hârtiilor, metalului şi sticlei. După hotărârea de Guvern, fiecare consiliu judeţean din ţară a emis o proprie hotărâre prin care să modifice legislaţia privind colectarea deşeurilor. La fel a făcut şi Consiliul Judeţean Arad. Numai că, de două săptămâni, de când acea hotărâre a fost adoptată şi prin care, practic, sunt crescute tarifele pe care le vor plăti arădenii, nu am reuşit să aflăm cât ne va costa gunoiul. La ADI Deşeuri, asociaţia care implementează master planul de deşeuri la nivelul judeţului Arad, este un haos total.

După cum am anunţat deja într-un material anterior, ADI Deşeuri nu mai are pe nimeni la conducere. Adrian Ţolea, cel care a câştigat un proces în urma căruia trebuie repus pe funcţia de director, încă aşteaptă să îşi preia funcţia, iar Cosmin Pereteatcu, cel care ocupa funcţia de director, este în concediu medical. Chiar dacă, pe hârtie şi, implicit, pe salarii frumuşele, ADI Deşeuri are peste 20 de angajaţi, niciunul dintre ei nu pare preocupat să răspundă la telefonul asociaţiei. De două săptămâni încercăm să aflăm cât vom plăti pentru gunoi, dar, din păcate, nu reuşim.

Solicitări oficiale

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Arad, instituţie care a implementat master planul de deşeuri şi care are în subordine ADI Deşeuri, ne-au direcţionat înspre asociaţie pentru a afla cât vor plăti arădenii pentru deşeuri. Aici, zile la rând, nu a răspuns nimeni la telefon. Într-un final, când am dat de unul dintre angajaţi, ne-a fost cerută o solicitare scrisă. Am făcut şi acest pas, în ideea că vom reuşi să ne informăm cititorii în legătură cu noile tarife. Din păcate, după mai bine de o săptămână de la trimiterea acelei solicitări oficiale, nu am primit niciun răspuns. Drept urmare, cu părere de rău, nu putem să vă spunem decât faptul că vom plăti mai mult. Nu ştim cu cât, nu ştim pe ce bază au fost întocmite noile tarife. Indolenţa, nesimţirea sau incapacitatea angajaţilor de la ADI Deşeuri nu ne permit să vă furnizăm aceste informaţii.

Haos generalizat

ADI Deşeuri e în haos generalizat. Fără o persoană la conducerea asociaţiei, fără un angajat care să aibă drept de semnătură, fără niciun şef, cei de la asociaţia care se ocupă de implementarea proiectului european în valoare de peste 30 de milioane de euro par că sunt în aer. Iar momentul în care se dovedeşte incapacitatea angajaţilor de la ADI Deşeuri este cel mai prost posibil: mai avem 20 de zile până la termenul limită până la care poate fi implementat mega-proiectul european. Dacă ADI Deşeuri nu reuşeşte să finalizeze proiectul şi să îl facă funcţional până în 31 decembrie 2018, Aradul ar putea fi obligat să înapoieze banii europeni. Iar returnarea a 30 de milioane de euro ar putea fi un dezastru pentru Consiliul Judeţean Arad. Finalul acestui proiect îl vom afla în perioada imediat următoare.