Se spală la Cluj rușinea cu „Poli”?

Utiștii au trecut printr-o săptămână dificilă, totul plecând de la înfrângerea din runda precedentă, cu ASU„Poli”. Cristi Păcurar spune că băieții și-au însușit criticile și au acceptat sancțiunile.

Săptămână grea

De la bun început, „secundul” Păcurar a dorit să mai vorbească despre ce s-a întâmplat în ultimele zile. „Suporterii au dreptate, le-am cerut scuze. Ei suferă pentru nume și culori, era bine dacă veneau la vestiar și înaintea meciului cu timișorenii, dar am îânțeles că nu s-a putut. Acum, au văzut și cei noi din echipă ce înseamnă UTA. La început, au fost șocați, dar și-au revenit. S-a greșit undeva, deoarece toți jucătorii au fost moi, au jucat slab. Unii aveau cârcei, alții se sufocau, probabil s-a greșit și la ciclul de pregătire, dar nu avem nicio scuză. Oricum, e foarte greu să facem două jocuri la fel de slabe, prestație execrabilă că și etapa trecută e imposibil să mai avem o dată. Oricum, băieții au înțeles și au acceptat criticile suporterilor și sancțiunile conducerii. Mergem la Cluj să jucăm, mai ales că presiunea e la ei. Dar – și așa – au un staff și un lot care are capacitatea să se bată la promovare. Trebuie să evoluăm degajat, fără frică, deoarece am observat că evoluția clujenilor pe teren propriu e mai modestă decât în deplasare. Giurgiu e cel mai important jucător, Gavra și Goga sunt adevărați golgeteri, iar de la Janos așteptăm să joace cu o ambiție în plus. Din păcate, noi avem, din nou, multe probleme de lot, pe lângă vechii accidentați apărând alții, precum Șeroni și Copaci, iar Neagu e suspendat” – a spus Cristi Păcurar.

Tinerii jucători vor victoria

Hrezdac și Isac au fost și ei în fața jurnaliștilor și au vorbit despre un rezultat pozitiv. „Ne așteaptă un meci dificil, cu o echipă care se bate la promovare și are în lot jucători valoroși și cu experiență. Sper să fie bine și să ne întoarcem la Arad cu punct(e)” – a spus Hrezdac.

La rândul său, Isac a declarat: Va fi o partidă foarte grea la Cluj, mai ales că avem multe absențe. Sper să facem un joc bun și să câștigăm, să venim acasă cu trei puncte”.

Meciul e duminică, de la ora 14, pe „Cluj Arena”, dar se va vedea în direct și pe Digisport 1.