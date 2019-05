Se toarnă asfaltul la Neudorf

ARAD. În cel mult două săptămâni, lucrările de modernizare a drumului care leagă satul Neudorf, aparţinător de comuna Zăbrani, de judeţul Timiş vor fi finalizate. Lucrarea, care a început anul trecut şi care este finanţată din fondurile proprii ale Consiliului Judeţean Arad, a ajuns la stadiul de aşternere a stratului de uzură. „În cel mult două săptămâni, finalizăm toată lucrarea. În momentul în care am început modernizarea, drumul era degradat în proporţie de 70 la sută. Am efectuat reparaţiile necesare, am reciclat asfaltul vechi, am turnat stratul de bază, iar acum aşternem stratul de uzură. Mai avem puţin de lucru la asfalt, după care ne ocupăm de accesele spre drumurile agricole şi de realizarea marcajelor”, a spus reprezentantul firmei care se ocupă de modernizare. „Suntem aproape de final pe acest drum care, până să intre în lucru, a fost cel mai prost din judeţ. Am alocat aproape şase milioane de lei pentru această modernizare, iar acum avem o legătură rutieră corectă cu judeţul Timiş. Felicit constructorul că s-a încadrat în termenul contractual. Şi asta chiar dacă, în ultima perioadă, ploile ne-au cam încurcat”, a declarat Sergiu Bîlcea, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Arad. De cealaltă parte, Marian Toader, primarul din Zăbrani, a specificat faptul că modernizarea acestei şosele „este un proiect aşteptat de mult. Este drumul care leagă Valea Mureşului de judeţul Timiş. Printr-un efort al Consiliului Judeţean, modernizarea acestui drum se apropie cu paşi repezi de final”.

Cu flori

În anul 2015, un gest făcut de primarul Marian Toader şi de consilierii locali din Zăbrani a făcut înconjurul ţării. Nemulţumit de starea drumului judeţean Neudorf-limită de judeţ Timiş, nemulţumit de faptul că şefii CJA de atunci au rămas pasivi la insistenţele lui, dar şi a sutelor de şoferi care circulă pe acolo zilnic, Marian Toader a plantat flori în craterele din asfalt. La trei ani distanţă de la acest protest inedit, drumul a intrat în modernizare.