Seară de scurtmetraje arădene, la Arta

Cele 5 scurtmetraje au fost filmate şi produse în Arad, cu resurse locale, de tinerii cineaşti participanţi la primele două ediţii ale Atelier de Film, un proiect marca CitiZenit. Toate au fost selectate la festivaluri de film din ţară şi străinătate (Premiile Gopo, TIFF, Ceau Cinema!, ANONIMUL, Urban Eye Film Festival, FRONTDOC International Film Festival), ba chiar unul din ele, “Proiecţionistul” a câştigat Premiul Uniunii Cineaştilor pentru “cel mai bun scurtmetraj al anului” la Premiile Gopo.

Programul serii a inclus: LIBELULA de: Mimi Sălăjan & Adelina Bulibaşa, PROIECŢIONISTUL de: Norbert Fodor, VEGHE de: Titus Muntean, WHITE IS THE NEW WHITE de: Mihnea Rareş Hanţiu şi SUBSTANTIV COMUN, GENUL FEMININ de: Marius M. Bogdan.

Viitorul se vede bine

Înainte de cele 5 proiecţii, Oana Furdea- reprezentantă a CitiZenit, a dezvăluit publicului direcţia de dezvoltare pe care o ia asociaţia, planurile de viitor care implică noi proiecte şi mai multe producţii de film: “ce ne-ar plăcea nouă, după ce vedeţi aceste filme, este să vă simţiţi inspiraţi, să venim împreună şi să creştem comunitatea locală pe care noi am adus-o în zona filmului şi către producţia de film. (…) Pe măsură ce căpătăm experienţă şi vin tot mai mulţi oameni în sprijinul nostru, vom face filme şi mai mişto decât atât.”

Pentru ca această promisiune să să implinească şi lucrurile să devină mult mai uşoare, următorul pas ar fi achiziţionarea unui echipament de filmare compus din cameră, obiectiv şi accesorii cameră. În speranţa strângerii fondurilor necesare, CitiZenit a scris şi înscris proiectul “Şcoala de Film” pe lista Timotion de anul acesta. Timotion este un eveniment caritabil de alergare din Timişoara în care taxa de participare pentru fiecare din cele 6 curse se îndreaptă spre unul dintre proiectele listate pe site.

Învităm şi încurajăm pe oricine, dar mai presus de toate, pe arădenii şi iubitorii de film să sprijine “Şcoala de Film” a CitiZenit, alergând sau făcând o donaţie directă pe site-ul www.timotion.ro.

GALERIE FOTO