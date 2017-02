Sebişenii, cu gândul la campionat

Naţional Sebiş are, acum, cinci puncte avans în fruntea clasamentului seriei a IV-a din liga a III-a. Mult mai confortabil trebuie să se simtă echipa lui Călin Cojocaru, deoarece trei puncte în plus sunt destul de importante, iar FRF a făcut dreptate în „cazul Keita”.

„Nu am fost bine înţeles când am spus că ecuaţia promovării nu se schimbă, având trei puncte în plus. Să ma fac mai bine înţeles: pentru noi, cele trei puncte nu trebuie să conteze, trebuie să rămânem concentraţi, ca şi când am porni de la zero. Pe de altă parte, sigur, nu pot să fiu ipocrit să spun că nu contează aceste puncte. Însă, noi trebuie să ne vedem de treabă ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat” – ne-a declarat Călin Cojocaru.

Joc în cantonament

În aceste zile, Naţional Sebiş efectuează un mini-cantonament pe plan local, iar ieri, la Prăjeşti, echipa a dat piept cu Pobeda Dudeştii Vechi (liga a IV-a Timiş). Acelaşi Cojocaru spune: „Nu ne-a interesat rezultatul, mai ales că terenul a fost foarte greu. Am dat patru goluri în prima repriză, mai puteam da câteva. Apoi, în partea secundă, i-am masat pe adversari aproape tot timpul în propria jumătate de teren, dar din cauza terenului desfundat execuţiile nu ne-au mai ieşit şi nu am mai marcat. Oricum, am rămas cu un antrenament bun”.

Cu gândul la Ripensia

Pe de altă parte, Călin Cojocaru se gândeşte deja la prima etapă a returului. „Am făcut achiziţii bune, sunt mulţumit de ceea ce am adus. Nu am făcut transferuri doar de dragul lor, ci am acontat jucători valoroşi. Încet, încet, intrăm în linie dreaptă, vrem să arătăm ca o adevărată echipă la startul sezonului. Ne interesează victoria în meciul cu Ripensia, după care vom lua fiecare meci în parte” – spune Cojocaru.

Rămâne Mohamed Drame

Din cei doi jucători de culoare testaţi de sebişeni, unul va rămâne. Este vorba de Mohamed Drame, un mijlocaş la închidere cu un fizic excelent, care e pe placul lui Cojocaru, mai ales că poate evolua şi ca fundaş central.