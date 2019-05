Sebișul, gazda primei etape de endurocross

Etapa va avea loc la Sebiș, piloții urmând a concura la clasele: A, Veterani, B, C, Feminin; QUAD – A și C; ATV – A și C. Ora de start a primei probe moto este 12.15.

Campionatul Național de endurocross cuprinde în acest an șapte etape, în județul nostru mai având loc și rundele a doua și a treia, la Brazii (25 mai), respectiv Pleșcuta (9 iunie).