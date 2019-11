Secretele Crișului, care s-a cocoțat pe locul 2!

Un loc extraordinar, dacă punem la socoteală faptul că prima clasată, Universitatea Craiova, este „din alt fim”. Chiar managerul general al Crișului, Daniel Cherecheși spune: „Formația olteană are tot ce trebuie pentru a promova. E singura echipă care poate și are cu ce, e din altă categorie acest club”.

Laudă antrenorul și echipa

Crișul e pe 2, iar Daniel Cherecheși spune că meritul e a celor din iarbă, care au – totuși – liniștea necesară oferită de club.

„Acest onorant loc 2 este rodul muncii băncii tehnice și al jucătorilor. Antrenorul are mână liberă și liniștea necesară să lucreze cât mai bine cu jucătorii, iar aceștia au pus în practică foarte bine ceea ce s-a făcut la antrenamente. Am auzit și eu că Adrian Abrudean e curtat, iar asta ne onorează atât pe noi, cât și pe el. Înseamnă că am ales bine, când l-am adus la echipă. Cel puțin, până la vară, el va rămâne la Crișul, asta din punctul nostru de vedere. Între tur și retur, el va decide cine pleacă și cine rămâne, așa că planurile noastre sunt în continuare alături de Adrian Abrudean. Iar dacă unii jucători își doresc să plece la iarnă, o pot face liniștiți, vom găsi soluții să-i înlocuim” – ne-a declarat Dani Cherecheși.

Pe de altă parte, mai trebuie spus că sportul din orașul de pe Criș este „pe cai mari”, fotbaliștii, sunt pe locul 2, iar handbalistele, pe 1, în liga secundă.

„Vineri, îi așteptăm pe toții susținătorii noștri, la dificilul meci cu Cermei, iar sâmbătă, la fel, la partida derby a handbalistelor, cu CSM Târgu Mureș, de la sala „Mihai Botez” a UAV, la ora 17” – a conchis Cherecheși.