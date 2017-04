Şedinţă cu „presiuni” la CL Vladimirescu

Primarul Ioan Crişan spune că a acceptat trecerea pe ordinea de zi a votului în urma presiunilor foarte mari exercitate asupra sa. „Am spus de nenumărate ori că doar după ce Tribunalul va soluţiona contestaţia lui Dorel Horga putem, în mod legal, să votăm validarea următorului de pe lista ALDE. Nu m-a ascultat nimeni, s-au făcut multiple presiuni asupra mea, fiind acuzat că nu respect ordinul Prefecturii. Cînd, de fapt, noi am respectat de la bun început acest ordin, Dorel Horga fiind suspendat din activitate până la o sentinţă definitivă. Am dat şi exemplul de la Vinga, unde a fost validat un consilier, iar după ce Tribunalul a dat sentinţa a trebuit să-l invalideze, deoarece contestatarul a câştigat în instanţă. S-au făcut de râs, demonstrând că nu cunosc legea. Le-am explicat domnilor politicieni că trebuie să respectăm legea, dar în loc să mă asculte au sporit presiunile asupra mea. Cedând presiunilor, am acceptat votul în şedinţă. Doar norocul ne-a ferit să încălcăm legea, în sensul că, fiind opt voturi pentru şi opt contra următorul pe listă nu a fost validat, urmând să respectăm procedura, legea. Pe care, din păcate, prea mulţi dintre cei care dau ordine politice nu o cunosc”, a declarat Ioan Crişan.