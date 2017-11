CHIŞINEU CRIŞ. Primăria Oraşului Chişineu Criş se pregăteşte de construirea unui nou sediu pentru Parchetul de pe lângă Judecătoria din localitate. Proiectul e gata, acum se obţin ultimele avize şi se aşteaptă desemnarea constructorului. Pentru aceasta a fost iniţiată o licitaţie al cărei rezultat va fi cunoscut în prima jumătate a lunii noiembrie. Atunci va fi stabilită firma care se va ocupa de „construire sediu Parchet P+M, oraş Chişineu Criş, judeţul Arad”. Valoarea estimată a contractului pe care câştigătorul licitaţiei îl va încheia cu Primăria se ridică la 1.081.483 lei. Finanţarea va fi asigurată exclusiv din fonduri bugetare.

„Contractul constă în execuţie lucrări de construire sediu Parchet P+M, oraş Chişineu Criş, judeţul Arad. Lucrările se vor executa conform documentaţiei tehnice. Valoarea estimată conform devizului general şi devizului indicativ este de: 1.081.483,00 lei, fiind însumată din următoarele valori: *amenajarea terenului – 121.200,00 lei; *cheltuieli pentru asigurarea utilităţior necesare obiectivului – 45.200,00 lei; *construcţii şi instalaţii – 779.764,00 lei; *utilaje, echipamente tehnice şi funcţionale cu montaj – 113.000,00 lei; *organizare de şantier – 22.319,00 lei” – se arată în anunţul de licitaţie.

În curte cu Judecătoria

Necesitatea construirii unui sediu nou pentru Parchetul din Chişineu Criş s-a impus din cauza faptului că clădirea unde funcţionează în prezent Parchetul nu mai corespunde. „Iniţial, în centrul oraşului era sediul Judecătoriei. Prin 1992-1993, acesta a fost extins cu o construcţie nouă, ca să fie Judecătoria şi Parchetul la un loc. Dar construcţia veche a fost revendicată şi a trebuit cedată. Odată dată clădirea din faţă, Parchetul nu îşi putea desfăşura activitatea. În plus, chiar dacă era o construcţie nouă, ea nu avea toate fluxurile corespunzătoare standardelor actuale. Prin 2012, noi am alocat o clădire cu parter şi etaj pe strada Gării (fosta Policlinică-n.r.) şi am amenajat-o pentru Judecătorie. Curtea fiind mare, am găsit soluţia ca exact pe aceeaşi locaţie, în aceeaşi împrejmuire, să construim şi sediul Parchetului, cu intrare de pe strada Războieni. Amândouă la un loc, vor avea din nou o funcţionalitate perfectă, corespunzătoare normelor actuale. Clădirea Parchetului va avea 312 mp suprafaţă construită şi 564 mp suprafaţă desfăşurată, distribuiţi pe două nivele: parter şi mansardă” – a precizat pentru Jurnal arădean/ Aradon, Gheorghe Burdan, primarul oraşului Chişineu Criş. JA-D.D.

