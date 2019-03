Șeful IPJ Arad: „Fiecare viață este importantă!”

40 de oameni și-au pierdut viața anul trecut pe șosele din județul Arad, iar alte 147 au fost rănite grav în urma a 148 de accidente rutiere. Cifrele sunt mari, însă sunt în scădere față de anul 2017 când au avut loc 159 de accidente, soldate cu decesul a 47 de persoane și rănirea gravă a altor 140. Principalele cauze generatoare de accidente în județul Arad sunt viteză neadaptată la condițiile de drum – din această cauză au avut loc 28 de accidente rutiere anul trecut -, abaterile pietonilor (19 accidente), alte preocupări să distragă atenția (13 accidente), neacordare prioritate pietoni (13 accidente) și conducere sub influența alcoolului (10 accidente). Chiar dacă numărul accidentelor a scăzut în 2018 față de 2017, conducerea IPJ Arad și-a impus pentru acest an să reducă și mai mult numărul accidentelor rutiere și, implicit, numărul persoanelor decedate sau rănite grav. Cum va face acest lucru? „Prin prezență și vizibilitate pe toate sectoarele de drum, indiferent că sunt comunale, județene, naționale sau autostradă, unde acționează colegii noștri de la Biroul Autostrăzi”, spune comisarul șef Ioan Tamaș, șeful IPJ Arad.

Acesta recunoaște că se confruntă cu un deficit de personal la Serviciul Rutier, însă s-a găsit o rezolvare pentru a acoperi cât de cât acest minus: „Avem, într-adevăr, un deficit de personal, inclusiv la structura de Rutieră, am folosit în activități și colegi de la Ordine Publică care au calitate de poliție rutieră. În acest mod am desfășurat activități în patrule mixte, lucrători de poliție rutieră cu lucrători de ordine publică pentru a fi cât mai prezenți pe drumuri, am folosit la capacitate maximă toate aparatele radar din dotare pentru că principala cauză generatoare de accidente este viteza”. Acțiunile rutiere care au avut loc în acest an pe raza județului și municipiului Arad, precum și acțiunile viitoare au avut și vor avea loc în contextul în care Comisia Europeană a stabilit în anul 2010, ca obiectiv general, reducerea cu 50 la sută, până în 2020, a numărului de persoane decedate în accidente rutiere pe șoselele Europei.

Peste 47 la sută

„Analizând această evoluție constatăm că la nivelul IPJ Arad ne apropiem de prioritatea Comisiei Europene, în sensul că la noi reducerea este cu peste 47 la sută. În 2019 vom desfășura activități intense pentru prevenirea, combatarea accidentelor rutiere, plecând de la premisa că fiecare viață este importantă, încât să atingem obiectivul general al Comisiei Europene”, a precizat șeful IPJ Arad. Pentru că abaterile bicicliștilor constituie cea de-a doua cauză generatoare de accidente rutiere, conducerea IPJ Arad spune că trebuie ca această categorie de participanți la trafic să conștientizeze importanța purtării vestei reflectorizante și a echipării bicicletei cu însemne care să-i facă vizibili. „În ceea ce-i privește pe bicicliști, în primul rând, trebuie să-i determinăm să conștientizeze că trebuie să poarte niște însemne care să-i facă mai vizibili, din păcate ultimul eveniment rutier pe care l-am avut pe raza municipiului Arad s-a produs și din cauză că acel biciclist nu avea niciun însemn, nicio vestă, iar bicicleta nu era dotată corespunzător pentru a fi vizibilă”, a precizat șeful IPJ Arad.

Cifrele pe 2018

Anul trecut, în urma acțiunilor organizate și a activităților zilnice de supraveghere şi control al traficului rutier, efectivele de poliție rutieră au sancționat 38.418 participanţi la trafic, față de 40.364 anul trecut, mai puțin cu 1.946 sancţiuni. Totodată, au fost reţinute 3.378 de permise de conducere, față de 3.428 reținute în 2017, mai puțin cu 50 permise. Au mai fost reținute 793 de certificate de înmatriculare față de 1.012 reținute în 2017, mai puține cu 219. În 2018, efectivele de poliție rutieră au constatat, cercetat și soluționat 1.043 fapte de natură penală, mai multe cu 104 față de anul 2017.