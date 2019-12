Selecționata AJF a pierdut pe Bega!

„Din aproximativ 50 de jucători pe care am intenționat să-i selecționăm pentru cele două partide, de abia am adunat 17 pentru jocul de la Arad și 15 pentru cel de la Timișoara. Sperăm ca astfel de acțiuni să fie ceva mai dese la anul, ideea fiind să coborâm limita de vârstă la Under 23 și chiar Under 21 pentru ca acești jucători să fie remarcați de echipele din eșaloanele superioare”, s-a plâns selecționerul Cristi Sculici.

Ca și la Arad, cele două echipe au avut parte de o repriză a treia destinată socializării. Delegația „roș-albilor” a fost condusă de Vasile Rad, secretarul AJF Arad.

Pentru Selecționata AJF Arad au evoluat: Mucha (min. 60, Mureșan) – Balint, Teședan, Pascu, Hulbăr – Zdrențan (min. 70, Sabău), Florea, Avrămuțiu, Zele, Vereș (min. 60, Ruja) – Don (min. 70, Spătaru).