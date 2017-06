Selecţionata AJF, replică bună

Referentul zonal FRF, Dan Oprescu şi antrenorii Sandu Gaica şi Flavius Moisa s-au bazat pe următorii jucători: Iucie, Zamfir, Haloş, Spătar, Salka, Paşcu, Isac, Miculescu, Şimon, Dumitru, Tăşedan şi Boştină – toţi de la ACS UTA Bătrâna Doamnă; Popa – Şoimii Lipova; Poşta şi Toth – CS Dorobanţi; Florea, Mâneran, Dodu şi Gavrilă – CS Ineu.

Dumitru Dumitriu, membru al Comisiei Tehnice a FRF a spus după joc: ,,Aradul a început mai bine, având prospețime și determinare. S-au dus la 3-0, dar am reușit să întoarcem scorul. Am remarcat câțiva jucători arădeni pe care o să-i propun pentru lotul național Under 16. În general, UTA și Aradul are generații bune de copii și juniori, nu degeaba au ajuns în fazele semifinale și finale”.