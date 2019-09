Semifinală tricoloră pe zgura de la Arad

Nicoleta-Catalina Dascălu și Andreea Amalia Roșca au oferit duelul 100% tricolor din faza sferturilor de finală a ediției cu numărul XV a Trofeului „Ilie Năstase”, prima, mai experimentată, impunându-se cu scorul de 6-1, 7-5, după o oră și 47 de minute de joc.

Tot în minim de seturi s-au încheiat și două trei „sferturi”, Irene Burrilo (Spania) vs. Conny Perrin (Elveția – favorita 2) 6-3, 6-0, în 71 de minute; și Cristina Andreia Mitu (SE) vs. Ana Sofia Sanchez (Mexic) 6-3, 6-3.

Singura favorită care a ajuns în „careul de ași” este croata Lea Boskovic (7), care a profitat de abandonul rusoaicei Anastasiya Komardina, după prim set pierdut cu scorul de 6-7(6), întins pe durata a nu mai puțin de 99 de minute!

Eraydin, singura „intrusă”

Pe tabloul de dublu, penultimele acte au avut nevoie de super-tie-break: Oana Gavrilă/Andreea Roșca vs. C. Perrin/Valeria Strakhova (Elveția/Ucraina) 4-6, 6-0, 10-2 și Mitu/Basak Eraydin (România/Turcia) vs. Georgia Crăciun/Ilona Ghioroaie 6-2, 3-6, 10-6.

Ultimul act al probei este programat pentru sâmbătă, nu înainte de ora 15.00, pe terenul central al bazei Activ.

Semifinale, pe DigiSport

Semifinalele turneului oraganizat de CS TenisFan Arad (președinte Anela Freer), în colaborare cu Federația Română de Tenis, Fundația Alber, Consiliul Județean Arad și Centrul Cultural Județean Arad, vor debuta sâmbătă de la ora 11.30, fiind transmise în direct de către DigiSport4.

Prima semifinală le opune, în premieră, pe bucureșteanca Mitu (27 de ani; locul 945 WTA) și piteșteanca Dascălu (23 de ani; locul 421 WTA). Va urma apoi un alt duel în premieră, între bosnica Boskovic (19 ani; poziția 317 WTA) și iberica Burillo (22 de ani; locul 382 WTA).

Dascălu vrea iarăși trofeul

De remarcat că Nicoleta Dascălu a câștigat primul trofeu din cariera sa de senioară la Arad, în 2014, turneul având atunci premii de 10.000 de dolari, iar Andreea Mitu a evoluat în ultimul act la ITF Arad anul trecut, cedând finala competiției cu premii de 15.000 de dolari în fața bosniacei Nefisa Berberovic. Dascălu se află pentru a treia oară la Arad, Mitu a jucat la șase ediții ale turneului gândit de Anela Freer, în timp ce tenismenele de peste hotare se află pentru prima dată pe zgura arădeană.