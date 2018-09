Semimaraton în amintirea atletului Gheorghe Moșion

Unul dintre cei mai bătrâni atleți din țară, arădeanul Gheorghe Mosion, a murit la vârsta de 82 de ani, în iunie 2015, după ce a stat aproximativ trei săptămâni în comă, în urma unui accident de circulație. Gheorghe Mosion a fost accidentat de un motoclist din Ungaria, când se afla cu oile la păscut pe câmp.

Povestea…

„Eu alerg de mulţi ani la concursuri de maraton şi semimaraton, pentru că aşa cred că îmi menţin sănătatea. Am început să alerg când aveam 52 de ani, ca să slăbesc şi pentru că am avut o boală la plămâni, şi de atunci nu m-am mai oprit. Mă simt acum, la 81 de ani, ca la 50 de ani. Mă antrenez acasă, la Arad, alergând câteva ore pe săptămână pe câmp, la muncile câmpului. Anul trecut am alergat în 13 maratoane în ţară, în acest an sper să alerg în mai multe. Alergarea este sănătate curată. Eu am descoperit acest lucru atunci când am fost diagnosticat cu probleme la plămâni”, ne spunea, în 2014, Moşion…