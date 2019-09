Semnătură pe Pâncota -Buteni după 1023 de zile de birocraţie

Nici nu a trecut mult. Ci doar 1023 de zile de birocraţie până la o amărâtă de semnătură care pentru locuitorii zonei Pâncota-Buteni înseamnă însă foarte mult. Calculul de mai sus a fost făcut de Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad, care anunţă, după eveniment, următoarele: „O așteptare lungă se încheie astăzi! După 1023 de zile de la depunerea proiectului de finanțare din fonduri europene, am semnat astăzi ordinul de începere a lucrărilor pe drumul județean Pâncota – Buteni”.

Tronsonul, care traversează localitățile Pâncota-Măderat-Șilindia-Târnova-Cuied-Luguzău-Buteni, are o lungime de 31,3 kilometri şi aşteaptă reabilitarea de ani buni. Potrivit conducerii CJA, însă, la începutul săptămânii viitoare are loc organizarea de șantier și lucrările vor începe în cel mai scurt timp.

,,Drumul județean Arad-Șiria-Pâncota-Buteni reprezintă prioritatea absolută, la nivel de infrastructură rutieră, pentru conducerea Consiliului Județean Arad. Am adus fonduri europene pentru acest drum județean strategic, pe care l-am împărțit în două loturi: Arad-Șiria și Pâncota-Buteni. Astăzi am semnat ordinul de începere a lucrărilor pe cel de al doilea lot, respectiv tronsonul Pâncota – Buteni. Trei ani de zile a durat de la depunerea proiectului și până să ajungem în această fază. Abia după 1023 zile de la depunerea proiectului am semnat, la începutul lunii septembrie, contractul de execuție pentru drumul județean Pâncota-Buteni. Au trecut trei ani care demonstrează super-birocratizarea statului român și legile proaste care reglementează domeniul investițiilor publice, legi rupte de nevoile cetățenilor și de realitate. Îmi exprim încrederea că lucrările se vor realiza repede și bine”, a declarat cu ocazia semnării ordinului Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.