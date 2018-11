Senatorul de Arad, Mihai Fifor, la conducerea Consiliul Național PSD

ARAD. Demisia anunțată luni, 19 noiembrie, de către ministrul Apărării – senatorul PSD de Arad, Mihai Fifor, a venit ca o surpriză, mai ales în contextul în care fotoliul său de ministru nu i-a revenit președintelui PSD Arad, deputatul Dorel Căprar, așa cum se vehicula încă de acum câteva săptămâni. Totuși, Comitetul Executiv Național al social-democraților nu l-a lăsat pe Fifor fără funcție. Astfel că, la final de ședință, o ședință care a durat mai bine de 5 ore, președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat că Mihai Fifor a fost propus pentru funcția de președinte interimar al Consiliului Național al PSD.

„L-am propus pe Mihai Fifor ca președinte interimar al Consiliului Național al PSD, având speranța că va organiza foarte rapid departamentele partidului. În oglindă cu fiecare minister va fi un departament care va furniza informații și va face informări către premier. Tot azi l-am propus pe Codrin Ștefănescu ca secretar general interimar. S-a discutat și despre situația de la Ilfov, despre situația de la București, ar trebuie să discutăm după demisia doamnei Firea din funcția de președinte interimar la București”, a declarat Liviu Dragnea, citat de Mediafax.

Mesajul lui Fifor

La 24 de ore la demisia de la Apărare, Mihai Fifor a transmis și un mesaj pe pagina sa de socializare: „A fost cea mai onorantă, mai solicitantă, dar și mai plină de satisfacții perioadă din întreaga mea carieră politică, în care am încercat să îmi servesc Patria în mod integru, cu dăruire, demnitate și profesionalism. Am avut privilegiul de a cunoaște, în aceste 14 luni, Armata României ca pe o familie mare, unită și statornică, depozitară a patriotismului autentic, a sacrificului de sine nu la simplu nivel declarativ, ci demonstrat zi de zi. […] Guvernul României va continua să își respecte cu acuratețe angajamentele asumate prin Programul de Guvernare în domeniul Apărării. […] Mulțumesc echipei de conducere, secretarilor de stat, şefului Statului Major al Apărării, precum şi şefilor categoriilor de arme, care m-au sprijinit și alături de care am pregătit deciziile majore luate în aceste 14 luni. […] Desigur, țin să mulțumesc președintelui Dragnea pentru încrederea acordată la încredințarea mandatului și doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă pentru privilegiul de a fi putut fi parte a Cabinetului său. […]

În ceea ce mă privește, voi continua să sprijin din toate puterile proiectele Armatei României, de pe poziția de senator ales și din funcția politică pe care mi-am asumat-o, convins fiind că niciun efort nu poate fi prea mare atunci când vorbim despre securitatea și apărarea națiunii noastre!”.