„Senatorul Fifor îl apără pe Dragnea!”

„În loc să ia cuvântul pentru Arad, senatorul Fifor îşi ocupă timpul cu apărarea lui Liviu Dragnea. Fifor, deşi a ajuns ministru, deşi a gravitat în jurul conducerii PSD, nu a făcut nimic pentru Arad, are zero realizări şi zero proiecte în derulare pentru oraşul nostru, de unde şi-a luat un mandat de parlamentar. Preocuparea lui Fifor este să îi demonstreze lui Liviu Dragnea cât îi este de credincios, după ce l-a trădat şi apoi s-a răzgândit. Fifor a devenit portavocea celor – tot mai puţini – care iau cuvântul pentru Dragnea. Este frustrant să vezi cum un parlamentar care este teoretic reprezentant al arădenilor justifică tăierea fondurile Aradului, cum justifică mutarea investiţiilor spre Teleorman şi alte judeţe, cum se pune în serviciul lui Dragnea şi al unui Guvern care fac rău României, fac rău arădenilor”, a declarat Sergiu Bîlcea, preşedintele PNL Municipiul Arad.