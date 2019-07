Senatorul Mihai Fifor, din nou în Guvern?

În cadrul ședinței Comitetului Executiv Naţional al Partidului Social Democrat se vor propune câteva remanieri și schimbări în componența Guvernului condus de Viorica Dăncilă. Deși momentan nu s-au făcut publice ministerele care vor avea alți miniștri, se pare că Mihai Fifor – senatorul PSD de Arad, are șanse să reajungă membru în Guvern. După ce a fost Ministru al Economiei, premier interimar și Ministru al Apărării, acum Mihai Fifor ar putea fi vicepremier. Se pare că actualul premier, Viorica Dăncilă, l-ar vrea pe Fifor alături de ea în Guvern pentru a gestiona domeniul parteneriatelor strategice. Cert este că ședința de astăzi de la prânz a social-democraților va fi una care se va lăsa cu demiteri și schimbări din funcții. Potrivit AGERPRES, Viorica Dăncilă a declarat: „S-a lucrat la evaluarea miniştrilor în această săptămână. Nu am terminat această evaluare. Luni, în Comitetul Executiv Naţional, vom vorbi despre o remaniere. Am făcut evaluarea pe opt ministere. După ce o să prezint această evaluare în CEx, vom hotărî împreună ce miniştri sunt remaniaţi şi ce miniştri nu sunt, bineînţeles, la propunerea primului-ministru”.