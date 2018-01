Senatorul Wiener, scrisoare deschisă către Falcă

„Primarul Gheorghe Falcă a lansat cu ocazia unei conferințe de presă o provocare parlamentarilor USR: să «facă demersuri la București pentru a aduce bani de la Guvern». Mă aflu în Parlamentul României tocmai pentru a crea premisele ca acest tip de politică, pe care dumneavoastră îl afișați ca fiind «în interesul arădenilor» să dispară! Nu sunt acolo pentru a face antecamera miniștrilor sau decidenților momentului, nu pentru a mă căciuli pe la cineva pentru favoruri, nu pentru a face trafic de influență. Toți avem de pierdut, inclusiv arădenii, în măsura în care perpetuăm acest trafic mizerabil între banul public și imaginea politică, în măsura în care promovăm același fel păgubos de a distribui resurse pe criterii subiective sau politice, în măsura în care valorizăm «pixul» cuiva.

Reprezint arădenii pentru a lupta împotriva clientelismului, pentru a crea mecanisme independente și autonome prin care să se deruleze finanțarea investițiilor, care să depindă strict de oportunitate și sustenabilitate. Sunt Senator și reprezint arădenii pentru a depolitiza actul de guvernare și de administrație în România.

Voi face totul pentru ca aceste lucruri să nu mai depindă de vreo persoană, indiferent cine ar fi aceea. Să nu mai poată nimeni să spună în România: «eu am făcut autostrada», «eu am renovat liceul», «eu am acoperit patinoarul» sau «eu am pus gazon pe stadion». Meritul pentru aceste acțiuni revine cetățenilor, ei sunt cei care plătesc taxe, ei sunt cei care finanțează atât lucrările, cât și pe cei care trebuie să le gestioneze”, susţine Wiener în scrisoarea adresată edilului.