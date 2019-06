Sentinţă „cu cântec” în dosarul Lazăr?

Tribunalul Arad a decis, în luna aprilie a acestui an, să îl condamne pe omul de afaceri Viorel Lazăr la patru ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală. Acesta a fost acuzat că nu a plătit taxe şi impozite pentru banii pe care angajaţii lui i-au primit în Germania. După o lună şi jumătate de la sentinţă, Lazăr a ieşit în faţă şi comentează pe marginea condamnării lui. Din punctul lui de vedere, sentinţa Tribunalului Arad este una incorectă şi spune că va merge „până în pânzele albe” pentru a-şi demonstra nevinovăţia, pentru a arăta faptul că a fost condamnat pe nedrept. „Să începem cu începutul. Pentru fiecare om detaşat la muncă în străinătate, am solicitat de la ANAF formularul A 1. Acest formular poate fi obţinut doar dacă oamenii sunt angajaţi în România. Lucru care s-a şi întâmplat. Oamenii erau angajaţi aici cu salariul minim pe economie, pentru care am plătit sute de mii de euro taxe şi impozite. Fiscul german ne-a acuzat de sediu permanent în Germania, aşa că am fost obligaţi să avem contabilitate acolo, separată faţă de cea din România, să declarăm toate veniturile angajaţilor şi să plătim acolo diferite taxe şi impozite. Lucru pe care l-am şi făcut. Niciunul dintre acuzatorii din România, procurori ori inspectorii de la anti-fraudă, nu au fost curioşi să controleze contabilitatea din Germania”, îşi începe povestea Viorel Lazăr.

În timpul procesului, Tribunalul Arad a solicitat ca un consultant fiscal să facă o expertiză fiscală judiciară. Tot instanţa a decis şi cine va fi acest expert. De cealaltă parte, şi Lazăr a desemnat un astfel de consultant. „Cei doi sunt singurii care au verificat şi declaraţiile din contabilitatea din Germania. Nu a lipsit niciun cent de nicăieri”, spune omul de afaceri. Iar raportul întocmit de consultantul fiscal stabilit de Tribunal pare că face lumină în acest dosar. Judecătorul a cerut „să se precizeze dacă sumele plătite angajaţilor detaşaţi în Germania, în perioada ianuarie 2010-decembrie 2013, au fost evidenţiate în contabilitatea celor două societăţi (Lazăr&Sohne şi L&A Fleisch)”. Răspunsul venit de la consultantul tribunalului a fost următorul: „sumele plătite angajaţilor detaşaţi în Germania au fost evidenţiate în contabilitatea celor două societăţi, pe de o parte ca şi operaţiuni de trezorerie reprezentând plăţi efective, iar pe de altă parte ca şi cheltuieli de personal”. O altă cerere a judecătorului spune: „să se precizeze de către expertul-consultant dacă sumele plătite angajaţilor detaşaţi în Germania au fost corect evidenţiate în conturile celor două societăţi şi dacă o eventuală evidenţiere eronată are influenţă fiscală”. Şi aici, consultantul fiscal a oferit un răspuns: „sumele plătite angajaţilor detaşaţi în Germania au fost corect evidenţiate în contabilitatea celor două societăţi, atât în ceea ce priveşte conturile utilizate pentru viramentele bancare, cât şi în ceea ce priveşte contul de cheltuieli utilizat. Sumele acordate în valută salariaţilor detaşaţi de către cele două societăţi pentru prestarea de servicii transnaţionale sunt apreciate ca având natura indemnizaţiei”. O a treia cerere a judecătorului se referă la aministia fiscală dată de Guvernul Ponta în 2015: „să se stabilească de către expertul consultant fiscal desemnat dacă sumele plătite angajaţilor detaşaţi în perioada ianuarie 2010-decembrie 2013, cele două societăţi beneficiază de prevederile art. 2 din legea 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale”. Şi aici expertul a răspuns, stabilind că „societăţile beneficiază de prevederile art. 2 din legea 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale pentru sumele plătite angajaţilor detaşaţi în Germania”. Practic, la fiecare cerere a judecătorului de la Tribunalul Arad, consultantul fiscal a venit cu un răspuns care îl favoriza pe omul de afaceri Viorel Lazăr. Expertul a decis că angajaţii primeau indemnizaţii, dar şi faptul că firmele lui Lazăr pot beneficia de amnistia fiscală.

Neluat în seamă

Numai că, surpriză!, deşi a solicitat expertiza, judecătorul Tribunalului Arad a decis să nu o ia în seamă în momentul în care a dat sentinţa în dosar. Nicăieri, în cele 38 de pagini ale hotărârii penale, nu se face referire la expertiza realizată chiar la cererea Tribunalului. „Nu se poate vorbi sub nicio formă de ascundere, nedeclarare sau evaziune fiscală. Nici comisia rogatorie din Germania nu a găsit nicio neregulă. Am rămas şocat când am primit sentinţa, mai ales că aveam raportul de expertiză fiscală în faţă. Mai mult, pe timpul judecăţii, procurorii au avut obiecţiuni la acest raport. Însă judecătorul le-a respins. Practic, judecătorul şi-a însuşit acest raport exact în forma finalizată de expertul desemnat de Tribunal. Iar apoi, nici măcar nu mai menţionează raportul în sentinţă”, spune Lazăr. Acesta spune că instanţa a refuzat să facă diferenţa între salariu şi indemnizaţie. „Oamenii primeau salariul în România şi indemnizaţie în Germania. Nu trebuiau plătite asigurări sociale în România pentru indemnizaţia din Germania”, spune omul de afaceri arădean.

Prejudiciu uriaş

Tribunalul Arad a mai stabilit faptul că Viorel Lazăr, în solidar cu cele două firme ale lui, trebuie să plătească un prejudiciu total de peste şapte milioane de euro, cât ar fi valoarea asigurărilor sociale neachitate. „În cei trei ani vizaţi de judecător, adică ianuarie 2010-decembrie 2013, profitul brut al firmelor a fost de un milion de euro, dintre care 30 la sută a mers către statul german. Practic, a rămas un profit net de 700.000 de euro. Cum să plătesc, din 2,1 milioane de euro, prejudiciu de şapte milioane de euro? Unde este evaziune? Cele şapte milioane de euro nu au intrat niciodată în firme, să pot fi acuzat de evaziune fiscală. Nu s-au încasat atâţia bani cât vor ei să plătesc despăgubiri”, spune Viorel Lazăr.

Se simte vânat

Omul de afaceri, care a avut o fabrică de prelucrare a cărnii pe Calea 6 Vânători, firmă închisă, într-un final, de ANAF, spune că se simte vânat, iar sentinţa Tribunalului Arad ridică mari semne de întrebare. „Am avut până acum 13 dosare penale în care am fost cercetat. În toate am fost găsit nevinovat, mai puţin în acesta ultimul. Chiar dacă şi în celelalte dosare am fost acuzat de aceeaşi infracţiune comisă în aceeaşi perioadă ca şi acum. Cred că sunt, de fapt, alte interese. Cred că se vrea capul meu. Oricum, indiferent ce se întâmplă mai departe, merg până la CEDO pentru dreptate şi adevăr”, a mai spus Viorel Lazăr. Avocaţii acestuia au atacat deja sentinţa Tribunalului Arad la Curtea de Apel Timişoara.