Sergiu Bîlcea: „Fifor nu a ajutat Aradul”

„În calitate de ministru, senatorul «Zero» Mihai Fifor ar fi putut să ajute Aradul. Anul trecut, el nu a cheltuit sumele de bani avute la dispoziţie – 2% din PIB – pentru înzestrarea Armatei. În condiţiile în care a avut bani la dispoziţie, Fifor ar fi putut să realizeze o serie de investiţii la Arad, inclusiv legate de Cetatea Aradului, despre care se declară preocupat. Este o ruşine că Biserica Franciscană din interiorul Cetăţii este o ruină, are nevoie de reabilitare, dar nu a primit finanţare din partea unui ministru care avea bani la dispoziţie. Singura preocupare a lui Fifor este să atace Aradul şi administraţia locală, în speranţa că va avea beneficii şi mai mari pe spatele arădenilor. Este absolut jalnic modul în care acest senator care nu a cheltuit banii pentru 2018, acuză cu orice prilej administraţia locală pentru că are excedent bugetar. Îl întreb cu această ocazie dacă i s-ar părea corect să vină cineva să ia Guvernului, ministerului, banii necheltuiţi anul trecut, aşa cum au procedat Dragnea şi Guvernul aservit PSD cu Aradul? Cred că fiecare dintre noi, cei care am primit încrederea arădenilor, trebuie să arătăm ce facem pentru Arad, ce proiecte avem, cum obţinem fonduri. Acest senator foarte guraliv nu are nimic de arătat: este zero pentru Arad!”, a declarat preşedintele PNL Municipiul Arad, Sergiu Bîlcea.