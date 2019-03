Sergiu Bîlcea: „Guvernul PSD fură din nou”

Bîlcea punctează, într-un comunicat de presă: „Este o decizie abuzivă şi nedreaptă, al doilea an consecutiv. Aradul contribuie din greu la bugetul de stat, dar Guvernul PSD nu respectă Aradul. Interesele PSD fac ca banii produşi la nivelul Aradului să susţină proiecte de dezvoltare în alte oraşe, acolo unde are interesul PSD. Cu patru parlamentari PSD care sunt Zero pentru Arad, rezultatul este zero lei! În total, din sumele colectate din TVA la nivelul judeţului Arad, doar aproximativ 2% se întorc sub forma sumelor defalcate din TVA în judeţ, niciun leu în municipiu. Este un procent al ruşinii pentru Guvernul PSD, pentru parlamentarii PSD. Bugetul este momentul în care vedem cel mai clar că avem nevoie de altă guvernare şi de parlamentari care pun pe primul loc Aradul. Noi nu stăm cu mâna întinsă şi nu cerem bani, aşa cum mincinos spun parlamentarii PSD, noi vrem să beneficiem de munca noastră, să fie împărţiţi corect banii colectaţi la nivelul Aradului, să finanţăm cu banii produşi de arădeni infrastructura, parcurile, terenurile de sport, spaţiile publice, şcolile şi grădiniţele pe care le folosesc arădenii. Nu cerem pomană, cerem dreptate. Aradul se va dezvolta în continuare, din resurse proprii şi fonduri europene, independent de deciziile nedrepte ale PSD. Dar fiecare arădean trebuie să ştie că PSD se comportă abuziv şi ne ia banii munciţi de fiecare dintre noi”.