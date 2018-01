Sergiu Bîlcea (PNL): „Din cauza Guvernului PSD, Consiliul Județean Arad va avea unul dintre cele mai mici bugete din țară!”

În opinia sa, „ Guvernul PSD nu se gândește la solidaritate, ci vrea să ajute acele județe care au votat PSD la alegerile locale. Aradul este net defavorizat de aceste reguli, propuse de Guvern și acceptate de parlamentarii PSD. Nu știu cum se pot uita în ochii arădenilor parlamentarii PSD de Arad, Mihai Fifor, care este și ministru, Dorel Căprar, Florin Tripa și Adrian Todor, după ce au votat ca Aradul să piardă sume enorme de bani”.

„Cifrele comparative arată profunda nedreptate, furtul promovat de PSD. Aradul realizează prin impozitul pe venit peste 49 milioane de lei, sume comparabile cu Dolj (peste 52 de milioane de lei), deși Doljul are o populație cu aproximativ 50% mai mare decât Aradul, și mai mult decât Galațiul (peste 41 de milioane), din nou un județ cu o populație semnificativ mai mare. Când vine vorba despre bugetul total însă, prin decizia Guvernului PSD, Aradul are un buget de sub 70 de milioane de lei, în timp ce Dolj are peste 142 de milioane de lei, deci mai mult de dublu, iar Galațiul peste 123 de milioane de lei, deci se apropie de dublul bugetului nostru! Mai departe, Teleormanul domnului Dragnea încasează din economia locală puțin peste 18 milioane de lei, deci mult sub jumătate din ceea ce produce Aradul, dar are un buget mai mare decât al Aradului, de aproape 77 milioane de lei. Și Vasluiul produce mai puțin de jumătate din ceea ce realizează Aradul, peste 19 milioane de lei, dar are un buget de peste 111 milioane de lei, deci aproape dublu față de Arad!

Toate aceste nedreptăți sunt posibile pentru că administrația arădeană a fost cumpătată și a păstrat excedent bugetar pentru a cofinanța investiții, pe înțelesul tuturor pentru că a făcut economii pentru investiții. Aradul primește Zero lei sume defalcate din TVA, în timp ce Doljul primește peste 67 de milioane, Galațiul peste 64 de milioane, Teleorman peste 51 de milioane, iar Vasluiul aproape 84 de milioane! Vedem așadar cu claritate din aceste cifre cum PSD deturnează banii Aradului spre aceste județe, așa cum le dictează interesul politic, totul cu complicitatea parlamentarilor PSD de Arad. Oare asta să înțelegem din declarația lui Dorel Căprar, care spunea că merge până la capăt cu Dragnea? Acceptă să fie deturnați banii arădenilor? Mă mir că acești parlamentari mai au tupeul să arate în ce obiective are trebui să investească CJA, când ei au votat să ne fure banii pentru investiții! Vom continua protestele până ni se va face dreptate. Vreau să precizez că PSD nu impune solidaritate între români, ci fură banii unora pentru a-i da altora. Ei nu se preocupă să ajute acele comunități mai sărace, au făcut reguli pentru ca unii să contribuie prin muncă, alții să beneficieze prin decizii politice. Nu s-a realizat o echilibrare a bugetelor, s-au schimbat ierarhii. Astăzi este ziua Unirii Mici, când românii trebuie să fie solidari, dar aceasta nu este solidaritate, este furt în toată regula“, a mai spus Sergiu Bîlcea.