Sergiu Bîlcea (PNL): „Milioane de români mințiți de Guvernul PSD”

„De fapt, oamenii au fost păcăliți. În loc să le crească salariul cu câteva sute de lei, ei au primit în plus doar 97 de lei. În aceste condiții, puterea lor de cumpărare este în acest an mai mică decât cea de anul trecut, pentru că politicile fiscale ale PSD au generat inflație. Majorarea accizelor pentru combustibili au generat scumpiri în lanț, în special pentru alimente. S-au scumpit de asemenea gazul și curentul, au crescut euro și ratele bancare. Putem spune că milioane de români au fost mințiți de PSD, care a promis salarii mai mari și o viață mai bună, iar acum constată cu amărăciune că li se oferă cifre și statistici în loc de bani. În schimb, se adaugă o povară fiscală suplimentară pentru toate firmele care au în plată salariul minim pe economie, cu o creștere de 9%. Fiecare angajator plătește în plus pentru fiecare salariat 160 de lei. Mai bine de o treime din acești bani merg la stat, care devine marele câștigător al păcălelii cu salariul minim. Românii trebuie să știe că Guvernul PSD nu s-a gândit la oameni, ci a căutat noi forme pentru a lua mai mulți bani firmelor private“, a spus Sergiu Bîlcea.