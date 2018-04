Sergiu Bîlcea (PNL): „Noi străzi asfaltate la Arad”

„Se lucrează pe străzile Dorel Sibii, Iustin Marșieu, Coriolan Petreanu, Piața Eroilor, Berzei, Titan, Magheran, Oituz, Simion Popa, Vasile Milea, Brâncuși și la trotuarele de pe Nicolae Titulescu. Am fost astăzi pe teren și am văzut stadiul lucrărilor, care avansează în ritm rapid, am stat de vorbă cu arădenii care beneficiază de lucrări și cu constructorii. Sunt convins că vom ajunge încă din acest an la 100 de străzi reabilitate și ne vom ține angajamentul asumat. Este important că administrația PNL reușește să aducă bani spre investiții și infrastructură, atât în municipiul Arad, cât și în județ.

Perioada următoare va aduce destul de multe lucrări pe drumurile din Arad și pe drumurile județene, știm care sunt problemele, suntem în contact cu arădenii, știm că unii dintre ei și-au pierdut răbdarea și nu vor să ne mai audă vorbind despre proceduri, vor să vadă lucrări. Avem o strategie viabilă, ne ținem de ea, vom deschide numeroase șantiere și vrem să urmărim derularea lucrărilor în așa fel încât disconfortul să fie minim pentru arădeni”, a spus Sergiu Bîlcea, președintele PNL Municipiul Arad.