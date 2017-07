Sergiu Bîlcea (PNL): „PSD, un cincinal de vorbe goale despre pasaje!”

„De cinci ani auzim vorbe goale dinspre PSD despre cele două pasaje: că sunt bani alocaţi, că mai e un pic şi sunt gata, dar anii trec şi la pasaje nu se lucrează. Este foarte bine că la Arad a venit ministrul Transporturilor, să vadă cu ochii lui cum este blocat traficul din cauza incompetenţei guvernanţilor. Cred, totuşi, că arădenii aşteaptă rezultate concrete, nu alte vorbe goale. Despre pasaje au mai vorbit la Arad şi miniştri ai PSD, şi prim-miniştri ai PSD şi tot nu s-au rezolvat problemele. Pentru continuarea lucrărilor s-au mai demarat o dată licitaţii, şi tot degeaba. Deocamdată, problemele par chiar mai complicate. În ceea ce priveşte pasajul de la CET, exista varianta ca CNADNR să finalizeze lucrările în regie proprie. Asta ar fi însemnat că se putea lucra chiar de anul acesta. Din păcate, varianta a fost abandonată şi s-au pornit din nou procedurile, foarte îndelungate, pentru o nouă licitaţie. Mai trece un an, mai vine un ministru, se mai fac promisiuni. De promisiuni, nu ducem lipsă: PSD a promis şi finalizarea autostrăzii Nădlac – Sibiu până în 2016 şi suntem departe de o promisiune onorată.Domnului ministru îi spunem spor la lucru, să lucreze repede şi bine, că PSD are restanţe mari faţă de arădeni. Parlamentarilor PSD le transmit pe limba lor că a trecut un cincinal fără pasaje, să nu mai treacă încă unul, că are şi incompetenţa limitele ei. Le solicit celor de la PSD Arad să nu se laude cu vizita ministrului Cuc, ci să respecte ceea ce a spus actualul ministru Fifor, că niciun politician nu mai are dreptul să vorbească despre pasaje decât în momentul în care utilajele lucrează la ele ”, a declarat liderul organizaţiei municipale PNL, Sergiu Bîlcea.