Sergiu Vlad acuză: „Peste 15 milioane de euro, gaura CET în 2019”

Deputatul USR Arad, Sergiu Vlad, atrage atenția asupra banilor care se tot alocă pentru subvenționarea CET, susținând că în fapt CET este „o gaură” și are „un management prost”. „În acest an, peste 13 milioane de euro au fost deja alocați din bugetul local, pentru subvenționarea și acoperirea pierderilor din sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din Arad, și mai avem încă 2 luni de iarnă. Pe de o parte, vorbim de 43,6 milioane de lei alocați pentru acoperirea diferenței dintre prețul real și cel acceptat în tarife al anergiei termice, la care se mai adaugă 17,3 milioane alocate în perioada ianuarie – septembrie pentru subvenționarea diferenței dintre tariful acceptat și prețul încasat de la cetățeni. Având în vedere că subvenția se va acorda și pentru perioada octombrie – decembrie (estimăm încă 10 milioane de lei), putem spune fără să greșim că vom plăti în acest an peste 15 milioane de euro pentru deficiențele sistemului de termoficare”, a subliniat Sergiu Vlad.

Deputatul susține că de vină sunt „managementul prost și lipsa interesului autorităților locale pentru investiții”. „Este revoltător faptul că, în loc să aplice singura soluție de bun simț, renunțarea la sistem și trecerea la centrale individuale sau de scară/cvartal, primăria rămâne pasivă și achită anual o factură uriașă, doar pentru a putea oferi niște posturi călduțe. Mai mult, perpetuarea acestui sistem diminuează an de an capacitatea orașului de a realiza investiții. Din excedentul de 168 de milioane cu care am încheiat anul trecut, numai 109 milioane au fost păstrați pentru investiții, diferența mergând preponderent pe gaura de la CET. Așadar, ratăm anual oportunitatea de a construi pentru arădeni, 15 milioane de euro fiind cam de două ori costul total al stadionului UTA. În loc să construim spitale, școli sau infrastructură, pompăm sume imense într-un sistem falimentar, exact în timp ce el este tăiat, la propriu, la fier vechi”, mai declarată Sergiu Vlad.