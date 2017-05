Sergiu Vlad: nu am donat bani USR, este vorba despre cheltuieli de campanie

„S-a înţeles greşit, nu am donat aceşti bani USR, ci i-am cheltuit în campanie, urmând să-i recuperez conform legii finanţării campaniei electorale. Este, deci, un împrumut. Conform legii, aveam dreptul la 60.000 lei, aşa că am cheltuit mai puţin de jumătate. Nu ştiu dacă în cazul altora de pe listă este vorba despre sponsorizări, pot să mă refer doar la cazul meu. Aşadar, nu se poate spune că am fost sponsor al partidului”, a precizat Sergiu Vlad. Acesta a fost cap de listă la alegerile pentru deputaţi, la ora aceea îndeplinind şi funcţia de preşedinte al organizaţiei judeţene.