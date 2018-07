Serial comandat de HBO

Site-ul specializat Deadline informează că producţia a fost comandată de postul HBO în luna iunie, iar filmările pentru episodul-pilot vor începe în octombrie, în apropiere de oraşul Belfast, din Marea Britanie, unde a mai fost realizată o mare parte din serialul „Game of Thrones”.

Povestea noii serii are loc cu câteva mii de ani înainte de evenimentele prezentate în „Game Of Thrones”. Scenariul este semnat de Jane Goldman („Kick-Ass”, „Kingsman”) şi de scriitorul George R. R. Martin, autorul romanelor care au stat la baza serialului TV „Game Of Thrones”.

„Această serie va prezenta decăderea lumii, de la epoca de aur a eroilor la momentele cele mai întunecate”, informează HBO într-un comunicat.

Deocamdată nu se cunosc informaţii despre distribuţie şi se estimează că serialul va fi lansat înainte de 2020. Sursa: Mediafax