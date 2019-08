Serile Via Carmina. Și este doar începutul

La final de iulie, Via Carmina a creat atât pentru locuitorii din cartier dar și pentru prietenii lor din Arad, un eveniment cu totul special.

O seară în aer liber cu cocktail-uri, popcorn, cookies și filme pentru părinți și copii.

“Suntem deja o comunitate mare, cea mai mare comunitate de case noi din Arad. Peste 500 de familii trăiesc deja aici.

Astfel, ne-am gândit să dezvoltăm nu doar case frumoase, ci și evenimente sociale frumoase.

Așa s-a născut ideea Serile din Via Carmina. Am început cu cinema în aer liber și cocktail dar o să continuăm cu alte surprize frumoase.

În Via Carmina tot timpul au fost evenimente, probabil suntem cartierul cu cele mai multe evenimente culturale, sport sau educaționale. Dar dorim să lărgim cercul cartierului și să invităm și arădenii. Aradul are nevoie de acțiuni, locuri și momente frumoase iar noi dorim să fim printre cei care le organizează.” declară Ioana, director de comunicare la Via Carmina.

Descoperiți mai jos câteva fotografii de la evenimentul din Via Carmina.