Șeroni și Ivan vor juca la UTA!

Azi, a fost zi plină la UTA. Conducătorii clubului au chemat la negocieri doi jucători doriți cu insistență de Ionuț Popa. Este vorba de Alin Șeroni și Răzvan Ivan, cu care s-a și bătut palma, s-au semnat contracte.

Primul este un fotbalist cu experiență, cu meciuri în prima ligă, la ACS Poli Timișoara, Viitorul Constanța ori Dunărea Călărași, formație de care s-a despărțit chiar în această iarnă, practic zilele trecute, după cantonamentul din Antalya.

Celălalt e un tânăr jucător de la Unirea Alba Iulia, are 19 ani și a fost ochit de mai multă vreme de utiști.

Ce spun noile achiziții

Șeroni are 31 de ani și poate juca atât fundaș central, cât și apărător stânga.

„Sunt bucuros că am semnat cu o echipă de tradiție din România și îmi doresc să reușim îndeplinirea obiectivului promovării din sezonul viitor. Am venit la UTA pentru că am fost dorit și sper să nu îi dezamăgesc pe cei care au avut încredere în mine. Îmi doresc să am evoluții cât mai bune, am acumulat un anumit nivel de experiență, sper să ajut echipa cu tot ce am mai bun și să avem rezultatele așteptate” – declarat Șeroni, care a semnat un contract valabil un an și jumătate cu UTA.

La rândul său, Răzvan Ivan a declarat: „Știu tradiția echipei arădene, din acest motiv am și ales să vin, UTA e o emblemă în România. Îmi doresc să joc cât mai bine și să pun umărul la promovarea pe care o atacăm din vară”.

Alți doi, în așteptare

Pe de altă parte, mai trebuie spus că zilele acestea își dau examenul la UTA Alfaiate și Vera. Cei doi trebuie să-l lămurească pe Ionuț Popa că au valoare, mai ales că au un CV extrem de interesant, cu evoluții în prima ligă din mai multe țări.

Aceștia vor fi probați la jocul amical de mâine, de la Gyula, cu Szeged.

Alt meci amical

După jocul contra celor de la Bekescsaba, la finalul căruia jucătorii UTA-ei au ieșit cam șifonați, acum vine rândul altul meci amical, tot în compania unei echipe maghiare.

Mâine, de la ora 13 (ora României), UTA dă piept, la Gyula, cu un adversar tradițional deja, Szeged. Joi, are loc revanșa, la Arad.