Sfaturile lui Reli. Căutați armonia pentru minte, trup şi suflet

La întoarcerea acasă cumpărăm mâncare preparată, odată ajunse, punem rufele la spălat la maşină, folosim aspiratorul apoi, ne aşezăm comode în faţa televizorului; am muncit destul! Unde este activitatea fizică, oare câte calorii am consumat, am pus musculatura în mişcare? Munca în gospodărie este mult uşurată de aparatura performantă pe care o folosim şi ne trezim că luăm în greutate, masa musculară scade, obosim repede, suntem agitate, avem insomnii. Şi deodată, ne apucă disperarea! Încercăm toate dietele auzite de la prieteni binevoitori sau le luăm de pe internet, fără să cerem sfatul specialistului, alergăm bezmetice pe asfalt şi ne distrugem articulaţiile, mergem la sala de forţă şi ne supunem organismul nepregătit unor programe de antrenament dure, uneori nepotrivite fizicului nostru. Mai vrem să avem rezultatele dorite într-un timp record şi, când vedem că nu s-a schimbat nimic, renunţăm! Sună cunoscut, nu-i aşa? Să ne amintim că orice formă de mişcare are reguli şi etape, de la uşor la greu, de la simplu la complex şi trebuie neapărat condusă şi urmărită de specialist pentru dozarea corectă a efortului fizic în funcție de particularităţile individuale. Sunt, e adevărat, şi profesii în care se depune efort fizic susţinut dar, în aceste cazuri se pun în mişcare doar anumite grupe musculare, sub stresul efectuării normei de lucru în timp util. Chiar şi în aceste cazuri avem nevoie de un program de sport şi relaxare menit să aducă echilibrul organismului şi relaxarea psihicului.

Căutăm armonia pentru minte, trup şi suflet dar nu reuşim să ne gestionăm programul atât de încărcat, uneori apar întârzieri, amânări, renunţări şi cel mai grav este când renunţăm la noi. Orice formă de mişcare ne aduce sănătate, rezistenţă, întârzie îmbătrânirea organismului, creşte speranţa de viaţă.

O categorie privilegiată pe sectorul „timp liber” sunt pensionarii. După o viaţă de muncă se cred singuri şi inutili. Copii s-au căsătorit, au plecat şi sunt la casele lor, iar ei stau cu ceasurile în faţa televizorului, urmăresc toate serialele iar apoi le comentează cu vecinii în faţa blocului, chivernisesc fiecare bănuţ din pensia care niciodată nu ajunge, trăiesc din amintiri şi uită că au o viaţă înainte, sunt înca în putere, mai au multe de spus şi de făcut. Viaţa nu se termină aici, abia acum începe, maturitatea şi experienţa dau valoare fiecărei clipe, să pornim deci mobilizarea generală, să schimbăm modul de gândire! Să ieşim la plimbare zilnic cel puţin două ore, nu costă nimic, să mergem la înot sau la o sală de sport care practică preţuri accesibile, câştigăm o avere prin menţinerea sănătăţii. Nu mai vorbesc de drumeţii sau excursii organizate cu tot felul de activităţi în program, trăind intens fiecare clipă din libertatea pe drept câştigată, să rămânem mereu tineri, sănătoşi și utili celor din jurul nostru!