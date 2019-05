Sfaturile lui Reli. Cum încetinim îmbătrânirea fizică şi psihică?

La fiecare etapă a vieţii putem întâlni pe cineva sau ceva care să ne ajute să descoperim împliniri şi eşecuri. Sau pe noi. Trecerea anilor vine la pachet cu înţelepciunea, dorim să avem douăzeci de ani dar, cu mintea de acum, mult peste patruzeci. Viaţa e mai frumoasă, învăţăm câte ceva în fiecare clipă, sedimentăm reperele, echilibrul interior devine realitate, ne acceptăm corpul definitivându-ne stilul, etapele se succed cu repeziciune, şi niciodată nu este prea târziu pentru a face schimbări. Devenim mai îngăduitori, puternici, optimişti. Dorim să petrecem mai mult timp în natură, alături de persoane pozitive, să dormim suficient, să facem multă mişcare. Suntem nedumeriţi când la ştiri se spune: ,,o bătrână sau un bătrân de 53 de ani…”. Oameni buni, am evoluat! Îmbătrânirea fizică şi psihică este încetinită prin terapii, sport, activităţi sociale. Copilul din noi îşi face deseori simţită prezenţa, vârsta este cea pe care o simţim. De multe ori o ţinută sobră, o carieră strălucitoare, autocontrolul, resemnarea, ascund un suflet de adolescent pus mereu pe şotii. Şi dacă ne pensionăm aproape de 65 de ani, de ce nu am putea rămâne tineri până atunci? Şi după! Cel puţin suntem mai înţelepţi! Înţelegem că oamenii greşesc dar nu-i judecăm pentru asta, decât dacă ne place să fim judecaţi, nu mai pierdem vremea cu oameni care nu ne merită, purtând lungi conversaţii inutile, devenim cei mai buni prieteni ai copiilor noştri, convinşi că vor fi mai deştepţi decât noi. Fericirea vine cu vârsta. Deciziile pe care le-am luat în viaţă ne-au adus aici. Dacă am făcut bine pentru alţii am făcut şi pentru noi. Suntem ceea ce dăruim şi, de multe ori, un zâmbet ne aduce fericire. Simplificăm lucrurile, eliminăm ceea ce este inutil, nu ne mai grăbim, timpul curge altfel. Relaxarea, sinceritatea, toleranţa, detaşarea faţă de realitatea cotidiană ne ajută să zâmbim şi ne dă puterea de a o lua de la capăt iar şi iar. Aceştia suntem noi, tinerii bătrâni! Ne concentrăm energia spre tot ce ne oferă o tinereţe prelungită. Dedicând timp diferitelor activităţi sportive, practicate constant vom simţi de-a lungul vieţii, beneficiile şi consecinţele efortului depus. Chiar dacă în timp, se modifică forma trupului, albeşte părul, avem câteva kilograme în plus, suntem conştienţi că asta se întâmplă tuturor, bogaţi sau săraci. Ca şi frumuseţea, tinereţea vine din interior. Dacă eşti bun, pozitiv, trăieşti frumos şi intens fiecare clipă din viaţa primită în dar, nu ai timp să gândeşti la bătrâneţe!