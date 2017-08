Sfaturile lui Reli. Mişcarea este secretul vârstelor feminităţii

Nu este un mare efort să te iubeşti pe tine însuţi adoptând un stil de viaţă sănătos, făcând sport, armonizând sufletul, spiritul şi corpul, trăind la intensitate maximă fiecare clipă din viaţă! Tinereţea este trecătoare, sănătatea o vom menţine prin toate mijloacele posibile deoarece avem nevoie toată viaţa de ea, iar frumuseţea se cultivă. Aceste trei atribute sunt strâns legate între ele. Exerciţiile fizice întăresc sănătatea, măresc rezistenţa la efort, ajută la eliminatrea toxinelor, dând pielii un aspect plăcut, luminos, formează o ţinută corectă, dezvoltă disciplina şi stăpânirea de sine, asigură echilibrul de care organismul are nevoie să funcţioneze. Făcând sport, capeţi încredere în tine pe măsură ce imaginea din oglindă îţi place tot mai mult. Admir şi respect femeile care au grijă de sănătatea şi frumuseţea lor tot timpul. Mişcarea este secretul vârstelor feminităţii.

Pentru a fi mereu bine dispusă şi mulţumită de felul în care arată, o femeie are nevoie doar de un plus de voinţă, spunând „nu” unei mese copioase şi „da” atunci când este vorba de practicarea sportului. Suntem într-un continuu proces de învăţare pentru a rămâne sănătoase şi în formă multă vreme. O alimentaţie cât mai variată şi echilibrată, o formă de sport care să ni se potrivească şi să ne facă plăcere să o practicăm, vor duce implicit la obţinerea rezultatului dorit. Felul în care arătăm depinde şi de timpul acordat odihnei. Muncim, învăţăm, petrecem şi, tenul este palid, cu cearcăne, fără strălucire. Este obligatoriu să ne refacem după o muncă extenuantă sau o noapte de chef, după o sesiune de examene. Încercăm să dormim mai mult, fără somnifere. În programul de recuperare al organismului putem include odihna activă: plimbarea pe malul unei ape, departe de zonele poluate, înotul relaxează organismul, dansul. Şi psihicul nostru are nevoie de refacere. Putem asculta muzică romantică sau clasică, o vizită la muzeu ne va scoate din cotidian şi de ce nu, o plimbare prin magazine la cumpărături sau la „privit”. Nu vă aşezaţi niciodată la masă când sunteţi supăraţi sau nervoşi. Faceţi o plimbare, citiţi o carte, lasaţi să treacă, trăiţi în pace şi armonie cu cei din jur. Nu lăsaţi soarele să apună pe supărarea sau necazul vostru, nu vă culcaţi fără a vă împăca dacă v-aţi certat cu cineva din familie, îmi spunea bunica. Veţi avea un somn agitat, vise urâte şi, până dimineaţa se pot întâmpla multe. Nu vreau să vă întristez dar uneori este bine să luăm în seama şi sfaturile celor mai în vârstă. Ei au învaţat din greşeli deci, „cine nu are bătrâni, să-şi cumpere”.