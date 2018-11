Sfaturile lui Reli. Orice formă de mișcare aduce sănătate

Cu vânturi înghețate și ploi reci, lumină puțină în ferestre, cer greu de pâcle și nori, tristă și umedă, ploioasă și înnegurată, rece și cenușie, ca amintirile care dor … sau, zile frumoase, cu soare cald și blând, de o strălucire aparte, unică, de basm. Noiembrie, ultima lună a toamnei, are în ea o forță senină ce germinează în secret, noi elanuri. Pentru cei ce-și fac timp să vadă și să simtă natura nu există depresie ori melancolie de toamnă! Aceasta ne oferă o minunată paletă de culori: de la galbenul intens al paltinilor și arțarilor, la verdele profund al coniferelor și purpuriul iederii. E atâta frumusețe și culoare în jur, încât nu ai vreme să regreți vara ce ne-a părăsit sau să-ți faci griji inutile pentru iarna ce stă-n prag. Cu toate manifestările ei, toamna are și ea mai multe fețe, depinde doar de noi pe care vrem s-o vedem. Uneori, tristețea peisajului are un mare avantaj: este momentul bilanțului, a dialogului cu sine, alegem grâul de neghină, ne întoarcem fața către interior, către suflet, universul intim al casei, familiei, prietenilor, animăluțelor și mergem mai departe plini de energii pozitive. Profităm de razele soarelui ca sursă de sănătate; suficient de puternic pentru efecte terapeutice asupra organismului și psihicului, dar blând în același timp astfel încât acțiunea lui nocivă să fie înlăturată cu totul. Pe vreme bună petrecem cât mai mult timp în natură, plimbări pe jos sau cu bicicleta, adevărată sursă de sănătate. Este vremea plăcintelor cu mere, varză sau dovleac, prilej de arome apetisante, de masă întinsă și bucurie alături de cei dragi.

Sunteți singur? Nu-i bai! Să vă prescrieți un animal de companie și … adio tristețe! Animalul în cauză nu este un substitut pentru prezența umană, cum vor unii să interpreteze, ci mai degrabă, un catalizator pentru comunicare, primire și dăruire de afecțiune și iubire necondiționată. Mergeți la sală, bazin de înot, dans, orice formă de mișcare ce o faceți cu plăcere este aducătoare de sănătate. Articulații înțepenite, dureroase, greutate în exces, vor deveni amintire doar respectând programul de odihnă, alimentație sănătoasă, sport, igienă. Corpul uman este un templu, ce are necesități pe care, de multe ori le ignorăm. Pentru a ajunge la o vârstă înaintată beneficiind de o sănătate de fier, este bine să cunoaștem aceste nevoi și să le respectăm. Verificăm periodic greutatea corporală, program sportiv minimum 30 de minute pe zi, 7-8 ore de somn pe noapte, tandrețe, iubire, veselie. Știați că oamenii veseli au oase mult mai puternice decât pesimiștii? Asta-i situația: sufletul se amestecă-n toate!