Sfaturile lui Reli. Psihicul și mintea au nevoie de evadare

Dacă primăvara este copilăria naturii, atunci IUNIE înseamnă adolescența ei. Totul capătă contur și intensitate pregătindu-se pentru împlinirile verii și pentru marile iubiri. Începe anotimpul vacanței, miroase a mare, a munte și a dor de a fugi de acasă. Dorim să fim perfecte, cu trupul bine lucrat când vom ajunge în destinații exotice. Să nu mai invidiem alte femei pentru felul în care arată. Învățăm să ne iubim trupul așa cum este, conștiința valorii va veni de la sine. Uneori ne privim cu un ochi prea critic comparându-ne cu idealurile de frumusețe din reclame. Dimensiunile manechinelor sunt de neatins pentru majoritatea femeilor. Suferința lor zilnică pentru pofta de mâncare pusă-n cui, de cele mai multe ori cu prețul sănătății, nu ne aduc automat fericirea. Pentru cele care-și trec cu vederea lipsurile existente ori imaginare și privesc viața din punctul de vedere al sănătății, în primul rând, ducând o viață normală, echilibrată, este simplu să fie fericite pentru că au încredere în ele. Să-ncetăm să mai credem că pozele superbe din reclame au vreo legătură cu realitatea, să ne răsfățăm cu lucruri ce nu pot fi cumpărate: iubire, căldură respect, înțelegere, copii, părinți, bunici, viață! Noi, oamenii moderni, am pierdut legătura cu natura și energia ei. Trăim într-o competiție permanentă cu noi și cu ceilalți, încercând să atingem perfecțiunea, am uitat de tradiții și dor de mișcare pe care-l înlocuim cu scurte ieșiri la picnicuri sau drumeții, în rest, fiecare cu mașina lui… Ei bine, sufletul nostru atât de obosit de monotonia vieții, de televizor sau calculator are nevoie de un dram de nebunie în care să uităm că suntem adulți, să redevenim copii. Psihicul și mintea noastră au nevoie de evadare. Mergeți desculți prin iarbă, culegeți flori, alergați după fluturi, bateți mingea alături de copii,

este și asta o formă de mișcare ce antrenează nu doar corpul ci și sufletul. Salutați soarele în fiecare zi așteptându-l să vă mângâie chipul și luați-l drept tovarăș de drum. Lăsați-vă călăuziți de lumina lui și veți zâmbi din nou, iar de acolo până la inimă e doar un pas. Zâmbiți pentru cei dragi, pentru oameni, pentru frumusețea naturii ce ne înconjoară, pentru fiecare clipă din viața primită în dar.

Aurelia Gabor