Sfaturile lui Reli. Să fim atenţi la stilul de viață!

Natura s-a trezit la viaţă, verdele crud ne încântă privirea, miroase a pământ şi iarbă, florile şi vietăţile ne reamintesc miracolul existenţei şi iubirea. Primăvara, cu frumuseţea ei, bucură deopotrivă pe toată lumea, totul în jur ne îmbie la schimbare. O schimbare în bine o dorim fireşte, fiecare. Acest lucru implică în primul rând, sănătatea. Pentru menţinerea ei niciun efort nu va fi prea mare. Datoria noastră este să ne protejăm de tot ceea ce ne poate dăuna: oboseală, stres, alimentaţie nesănătoasă, alcool, tutun. Cu toţii ştim acest lucru dar, câţi suntem atenţi permanent la stilul de viaţă? De obicei, găsim justificări pentru fiecare greşeală.

De sărbători, care au durat o iarnă, am gătit şi am mâncat de toate şi mult, că aşa este la noi. Bucate alese pentru toate gusturile, dulciuri cât încape, am ieşit la petreceri, la un gratar, stropit cu ceva licori să alunece mai bine şi culmea, acul neobrăzatului cântar a „sărit” vreo două kilograme. Acesta este semnalul de alarmă care, ne va obliga să revenim la o alimentaţie bogată în fructe şi legume, să dublăm programul de antrenament la sală, bazin sau în aer liber pentru a reveni rapid la greutatea iniţială. Altfel, kilogramele se vor acumula şi când vom avea în plus vreo cinci, să ştiţi că vom scăpa de ele foarte greu.

Felul în care arătăm ţine de alimentaţie, sport şi odihnă. Lipsa somnului lasă urme de neşters pe faţa noastră. Ridurile apar prematur, cearcănele ne dau un aer obosit furându-ne prospeţimea şi strălucirea.

După un somn bun, o plimbare într-un parc sau pădure, înotul, dansul, muzica, ne pot relaxa. Să ne facem din primăvară o prietenă şi să renaştem odată cu ea.