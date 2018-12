Și-a făcut cadou Cupa „Vados”

Peste 200 de jucători au luat cu asalt sălile centrului expozițional EXPO pentru a participa la cea de-a XIII-a ediție a openului internațional de șah rapid Cupa Vados. Pe lângă turneul principal, au mai avut loc turnee pentru copiii sub 12 ani și pentru copiii începători sub 8 ani.

Maestrul internațional Adrian Petrișor (Vados Arad) și-a apărat cu succes titlul de anul trecut și a dominat categoric competiția, câștigând detașat turneul cu 8,5 puncte din 9 partide! Podiumul a fost completat de Paul Paraschiv (Timișoara), cu 7,5 puncte, și de maestrul internațional arădean Ervin Mozes, cu 6,5 puncte. De remarcat că pe locurile 4 și 5, la egalitate de puncte cu locul 3, dar cu coeficienți de departajare inferiori, s-au clasat doi foarte tineri jucători arădeni – Iulian Anghel (12 ani, CSȘ 1 Timișoara, ex-Vados) și Filip Magold (10 ani, Vados), performanță remarcabilă într-un consurs de seniori! Am mai remarcat și alte două evoluții foarte bune ale juniorilor arădeni, Alex Balaban și Victor Magold (ambii de la Vados) terminând în primii 10 cu câte 6 puncte!

Au fost acordate numeroase premii pe categorii de vârstă, pe categorii Elo dar și pentru cei mai buni jucători arădeni.

Turnee pentru copii

În turneul copiilor, deschis jucătorilor începători, nelegitimați sau legitimați cu Elo/CIV sub 1050, au fost premiați cei mai buni băieți și cele mai bune fete la fiecare din categoriile 8, 10 și 12 ani. S-au remarcat: Palote Ana Maria (Vados, 8 ani) câștigătoare în clasamentul general,cu maximum de puncte (7), Maya Negru (Vados, 10 ani), Cătălin Maroșan (Șahistul Pecica, 12 ani), Carmen Șufan (Sânandrei, 12 ani), David Tod și Vlad Giurgiu (Vados, 8 ani) sau Tomas Harazin (Victoria Nădlac, 10 ani)

„La turneul C, rezervat micilor șahiști sub 8 ani care au făcut primii pași în șah în acest an, merită felicitați toți participanții, marea lor majoritate fiind la prima competiție șahistă”, ne-a declarat Alin Câmpeanu, președintele Șah Club Vados Arad.