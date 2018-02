Și-a întâlnit salvatorii care au scos-o de sub tramvai

Momente pline de emoție, miercuri, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Arad. Fata care a fost prinsă sub un tramvai, în luna ianuarie, în stația Teatru, a stat față în față cu salvatorii ei. Vanesa și părinții ei le-au mulțumit pompierilor care au reușit – după o intervenție dificilă – să o scoată de sub tramvai. Emoționați, salvatorii au spus că „zâmbetul Vanesei, îmbrățișarea și faptul că este sănătoasă reprezintă cea mai mare recompensă”. În semn de recunoștință, fata în vârstă de 12 ani, a făcut cadou câte o plachetă fiecărui pompier care a intervenit pentru salvarea ei. La rândul lor, salvatorii și-au reamintit momentele intervenției și au lăudat calmul de care a dat dovadă copila deși se afla prinsă sub câteva tone de fiare.

Recunoscători pompierilor

Părinții fetei au spus că le vor rămâne veșnic recunoscători pompierilor deoarece datorită lor sunt o familie întreagă. „Ceea ce am simțit nu poate fi exprimat în cuvinte. Șocul a fost mare atunci, însă bucuria pe care o simțim acum, că putem să le mulțumim celor care ne-au salvat fiica, este enormă. Cu siguranță o să le rămânem recunoscători toată viața pentru că datorită lor suntem acum o familie întreagă și suntem fericiți. Am trecut peste acest incident care putea fi o tragedie. Toată lumea a spus că a fost o minune. A fost într-adevăr o minune, dar noi știm foarte bine că Dumnezeu lucrează prin oameni și toți cei care au participat la salvarea ei au fost îngeri”, a declarat Ramona Vișinovshi, mama Vanesei.

„Se grăbea acasă”

Multe dintre persoanele care au asistat la salvarea fetei au spus că aceasta s-ar fi aflat cu telefonul în mână, că s-ar fi jucat, când a fost lovită de tramvai și apoi târâtă sub el. Mama Vanesei a clarificat acest aspect: „Fiica mea se grăbea să vină acasă și trebuia să ia tramvaiul din cealaltă stație, unde era deja ajuns mijlocul de transport în comun și era atentă la tramvaiul care urma să o transporte spre casă. În momentul respectiv – clar a fost un moment de neatenție -, nu a avut telefonul în mână. Pentru noi chiar nu are importanță dacă ar fi avut sau nu, dar pentru ea… tot ce s-a postat, că s-ar fi jucat pe telefon în acel moment, pentru ea a avut un efect negativ și a traumatizat-o. Telefonul i l-am scos eu, la spital, din buzunarul hainei. Într-adevăr, se întâmplă accidente din cauza telefoanelor, dar nu a fost cazul ei”.

După ce a fost scoasă de sub tramvai, Vanesa a fost transportată la spital pentru investigații medicale. Fata a suferit două fracturi de bazin în urma accidentului.