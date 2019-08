Şi-au împărţit punctele în derby

A fost un duel cu de toate, palpitant, la final ambele echipe declarându-se mulţumite de rezultat. Pecicanii au deschis scorul repede, în min. 4, Arsene transformând impecabil o lovitură liberă de la 20 m. Contrar cursului jocului, la o fază ce nu anunţa nimic, Wild îl loveşte cu pciorul în faţă pe Modan în propria suprafaţă de pedeapsă. Eliminare şi penalty concretizat de Roşu (min. 24) pentru 1-1.

În repriza secundă, ambele echipe au trecut pe lângă golul victoriei, dar în cele din urmă jocul s-a încheiat cu o remiză. „În condiţiile în care am evoluat mai mult de o oră în inferioritate numerică, sunt mulţumit de rezultat” – a spus tehnicianul gazdelor, Dan Stupar. În replică, Adrian Abrudean, omul de pe banca Crişului a spus: „Am început prost, de la 0-1, am egalat, am avut un om în plus, dar ne-a lipsit luciditatea pentru a câştiga”.

Formații – Pecica: Gîrlea – Ilan, Gabor (min. 80, Ţugulescu), Wild, Aldan – Popa (min. 46, Morar), Arsene – Mager, Bozian, Tiric – Grigore (min. 46, Szekely). Crișul: Zamfir – Ciornei, Sabău, Calvin, Birău – Mărmăneanu, Ember, Clej – Roșu, Modan, Mateucă (min. 70, Codrea).

Au arbitrat: Narcis Bodocan – Csaba Antal, Andra Tănăsuc (toți din Cluj Napoca). Obs. FRF: Constantin Făniță, Ionel Poclid (ambii din Timișoara).