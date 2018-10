Şi-au respectat blazonul

Victoria băieţilor pregătiţi de Flavius Sabău nu a fost pusă în pericol în nici un moment al jocului, Rusu min. 24 şi min. 54, Trabalka min. 47 şi Poiană min. 65 (penalty), respectiv, Ochea min. 80 (penalty) stabilind scorul final: Lipova – Giarmata 4-1.

Să mai spunem că, pentru a doua etapă consecutivă, lipovanii irosesc o lovitură de pedeapsă prin acelaşi Trabalka.

„Consistența îți aduce rezultate. Și după ce am pierdut sau am făcut egal, am transmis jucătorilor că am jucat bine și sunt mulțumit de joc. Am făcut și azi un joc bun și consistent, am marcat de patru ori, nu am dat prea multe șanse adversarului și ne pregătim pentru partidele care urmează” – a spus antrenorul „şoimilor”, Flavius Sabău.