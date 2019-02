Și în acest an, Ziua Îndrăgostiților a fost marcată la filarmonică

Orchestra Simfonică sub bagheta lui Cristian Neagu și Corul Academic ale filarmonicii au oferit în deschidere bucăți muzicale pentru iubitorii de serenade sau vals, lurari de Enrico Toselli, Edward Elgar, Jules Massenet și Dimitri Sostakovic. Mai apoi, muzică de divertisment a intrat și ea în scenă. Mario Band, cu invitații Ionuț Cădariu, Cosmin Harbei și Alex Florescu, alături de orchestra simfonică dirijată de Cristian Neagu au adus la urechile celor prezenți o mixtură de genuri muzicale, și cover-uri după melodii celebre din repertoriul Holograf, Ștefan Hrușcă, Mircea Baniciu, Elvis Presley, etc. Programul serii s-a încheiat pe refrene pop și muzică de film, ascultate în binecunoscutele versiuni corale ale lui Sabin Păutza. Teme favorite din Love Story, The Godfather sau Romeo and Juliet, dar și autografe Paul Anka, Ștevie Wonder sau Eric Clapton, au fost acompaniate în această seară de pianistul Sorin Dogariu.