Şi tu poţi fii campion pe tatami!

A fi sportiv înseamnă a avea o viaţă sănătoasă: fizic, psihic şi spiritual. Este principiul oricărui antrenor. Iar Dorin Drimbe îl aplică la secţia de judo a Clubului Sportiv Municipal Arad. Şi rezultatele nu au întârziat să apară.

La ora bilanţului pe 2018, Dorin Drimbe se mândreşte cu cele 105 medalii obţinute în competiţii naţionale, internaţionale, cupe, individuale şi pe echipe. Vorbim despre 44 medalii de aur, 28 de argint şi 33 de bronz. Cele mai preţioase au fost: Carolina Szabo – bronz, Campionatul Balcanic, cat. 36 kg, Under 13; Andreea Ciopraga – aur, Campionatul Naţional, U15, cat. 63 kg; Gabriel Calmar – aur, CN, U15, cat. 73 kg; Carolina Szabo – aur, CN, U13, cat. 36 kg; Echipa feminină a Euroregiunii 5 Vest – aur, CN, U11; David Mercea – argint, CN, U11, cat. 34 kg; Cristiana Mercea – bronz, CN, U13, cat. 40 kg; Alexandru Dorgoşan – bronz, CN, U13, cat. plus 70 kg; Larisa Halic – bronz, CN, U18, cat. plus 70 kg; Echipa feminină a Euroregiunii 5 Vest – bronz, CN, U13; Echipa masculină a Euroregiunii 5 Vest – bronz, CN, U111; Echipa masculină a Euroregiunii 5 Vest – bronz, CN, U15. Să adaugăm şi clasarea pe a treia treaptă a podiumului de premiere în Euroligă a sportivei Andreea Ciopraga.

Îşi urmează visul

Cu precizarea că aceste rezultate sunt doar ale sportivilor pregătiţi de Dorin Drimbe, să-i dăm cuvântul şlefuitorului de talente de pe tatami: „Când trag linia la finalul anului 2018, reiese că judoka antrenaţi de mine depăşesc performanţele obţinute în anul 2017. Vreau să mulţumesc conducerii clubului pentru sprijinul acordat, părinţilor, sponsorilor, tuturor celor care mi-au fost alături, în mod special celor de la Podgoria Ghioroc, cu care avem un contract de colaborare. Mulţumirile se îndreaptă şi spre Primăria Oraşului Arad, care ne-a pus la dispoziţie o sala de judo, în cartierul Aurel Vlaicu, fără de care nu am fi reuşit aceste performanţe”.

Grupa de iniţiere

În timp ce sportivii care vor participa la etapa finală a Campionatelor Naționale din lunile februarie și martie nu au avut parte de vacanță de iarnă, muncind zilnic pentru a-şi îndeplini visul de a urca pe podiumul de premiere, Dorin Drimbe se gândeşte şi la schimbul de mâine: „În luna februarie vom demara înscrierile pentru grupa de iniţiere în judo. Părinţii trebuie să ştie că acest sport oferă copiilor numeroase beneficii în planul dezvoltării lor neuromusculare, al sănătății fizice și mentale. Vă aştept cu drag în sala de judo situată în cartierul Aurel Vlaicu, pe str. Predeal – vis-à-vis de Grădiniţa P.P.16”.