Juriul a fost de părere că romanul „The Friend” este o operă „scrisă rafinat, o explorare profund umană a durerii, literaturii şi memoriei”. Volumul prezintă povestea unei scriitoare singuratice, care încearcă să treacă peste sinuciderea prietenului ei având grijă de un câine.

Sigrid Nunez a mai scris cărţi precum „Salvation City”, „The Last of Her Kind”, „A Feather on the Breath of God” şi „For Rouenna”.

